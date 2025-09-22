Cardi B se une a la alineación del Festival Citizano Global, reemplazando el Weeknd

Cardi B se unirá a la alineación para el Festival Global Citizen en Nueva York Este sábado, el festival ha anunciado, reemplazando El WeekndQuién ya no actuará en el evento por razones personales.

«Central Park, voy a venir por ti !!!», dijo Cardi B en una declaración entusiasta. «No puedo esperar para estar en casa en Nueva York, y traer mis nuevas canciones y todo el drama al Ciudadano global Festival.

«Este no es como otros festivales de música, este se trata de reunirse para ayudar a los niños de todo el mundo, y estoy muy orgulloso de apoyar una causa tan importante», continuó. «Ciudad de Nueva York – Nos vemos el sábado. ¡Vamos a conseguirlo!»

Abel «The Weeknd» Tesfaye dijo en un comunicado: «Lamento compartir eso, debido a razones personales, no puedo actuar en Global Citizen. Gracias a mis fanáticos por tomar medidas con ellos, ya que creo en su misión profundamente. Gracias por su comprensión y apoyo».

El cofundador y CEO de Global Citizen, Hugh Evans, dijo: «Estamos increíblemente agradecidos con Cardi B, quien se ha unido a la línea Global Citizen Festival. Es una artista sobresaliente, que iluminará el Parque Central de manera espectacular. Deseamos el apoyo de la semana y queremos agradecerle a él y a sus fanáticos por todos actuar con nosotros para ayudar a poner fin a la población extrema». (Irónicamente, Tanto Cardi como The Weeknd actuaron en el festival en 2018Aunque ese evento se vio empañado por informes erróneos de un disparo, que la policía dijo que en realidad fue causado por «un (s) asistente (s) pisando y apareciendo una botella de bebidas».

Cardi se une a una alineación con Shakira, Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist, Camilo y Elyanna. El festival tendrá lugar en el Gran Lawn de Central Park el 27 de septiembre, con el embajador ciudadano global Hugh Jackman regresando como anfitrión.

Las entradas para el Global Citizen Festival están disponibles y se pueden obtener tomando medidas para ayudar a poner fin a la pobreza extrema en el Aplicación ciudadana global. Se recomienda a los titulares de boletos que deseen reembolsos que revisen su correo electrónico, donde recibirán instrucciones de Ticketmaster.

The 2025 Global Citizen Festival will stream live around the world on Saturday, September 27th on YouTube, Apple Music and the Apple TV app, the Amazon Music En Vivo channel on Twitch, the Amazon Live FAST channel on Prime Video and FireTV, Brut, DITU, iHeartRadio, Mediacorp, Veeps, ViX, VIZIO WatchFree+, the Sitio web de Global Citizen y el Aplicación ciudadana globaly transmitir teatralmente en India con los cines PVR INOX el domingo 28 de septiembre. La fiesta de vigilancia oficial del Festival Citizano de este año en vivo en vivo a partir de las 5:00 p.m. en Hudson Yards en la plaza pública y los jardines. Visita www.globalcitizen.watch sintonizar en todo el mundo.

Cardi la lanzó El tan esperado segundo álbum, «Am I the Drama?» el viernes y anunció que ella Tour de «Little Miss Drama» Comenzará en febrero de 2026.

El Weeknd envolvió una etapa norteamericana de tres meses de su larga gira «After Hours Til Til Dawn» en Texas a principios de septiembre. La gira se reanuda en abril por fechas en México y Brasil antes de continuar en Europa en julio.

La campaña del Festival Global de Ciudadanos de 2025 se centrará en proporcionar acceso de energía para 1 millón de personas en África, asegurando que 30,000 niños en todo el mundo puedan acceder a una educación de calidad y fútbol, ​​en asociación con la FIFA. El evento tiene como objetivo movilizar $ 200 millones para proteger a 30 millones de hectáreas de la selva amazónica, y registrar a 40,000 neoyorquinos para ser voluntarios en todo la ciudad para el Global Citizen Festival son gratuitos y se pueden obtener tomando medidas sobre estos temas en la aplicación Citizana Global o en GlobalCitizenfestival.com.

El Global Citizen Festival es presentado por Cisco. Los principales socios son Authentic Brands Group, Bridgewater Associates, Delta Air Lines, PayPal y Venmo, y P&G; Socio de producción Live Nation; Socio de audio exclusivo de EE. UU. IHeartMedia; y socio de ubicación de New York City Parks. El Festival Citizano Global 2025 es producido por las compañías de producción ganadoras del premio Emmy Done+Dusted y Diversified Production Services.

Para obtener boletos gratuitos para el Festival Citizen Global 2025, descargue la aplicación Global Citizen o visite globalcitizenfestival.com y tome medidas hacia tres objetivos de campañas:

Objetivo 1: proporcionar acceso de energía para 1 millón de personas en África

Objetivo 2: movilizar $ 200 millones para proteger 30 millones de hectáreas de la selva amazónica

Objetivo 3: proporcionar acceso a la educación para 30,000 niños en todo el mundo

La campaña del Festival Citizen Global de 2025 también está pidiendo a los gobiernos, las filantropías y el sector privado para financiar servicios esenciales de atención médica, nutrición y aulas seguras que hacen posible que los niños accedan a las oportunidades educativas.

El Global Citizen Festival apoya y se asocia con organizaciones sin fines de lucro alineadas en la misión en los cinco distritos de Nueva York, que incluyen: Bowery Mission, Covenant House, Breaking Wots, CityMeals on Wheels, Henry Street Settlement, Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy, South Asian Youth Action (Saya), South Bronx Unite y Win (Mujeres en necesidad, Inc). Además, Global Citizen se está asociando con Goodera para impulsar 40,000 para inscribirse en oportunidades de voluntariado para ganar puntos para obtener boletos para el festival al proporcionar una tutoría de desarrollo profesional para jóvenes de todo el mundo, como orientación de currículum y coaching de entrevistas.