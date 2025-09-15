Cardi B se alista a Janet Jackson, Selena Gomez por ‘¿Soy el drama?’

Cardi B ha revelado las características Para su próximo álbum «Am I The Drama?», Lanzando este viernes.

El rapero ha aprovechado una lista de invitados como Summer Walker, Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Cash Cobain, Tyla, Janet Jackson y Megan Thee Stallion. Ella dio a conocer las características a través de Spotify Billboards en Los Ángeles y Miami, así como en las redes sociales, pocos días antes de que su segundo lugar llegue a las tiendas.

Cardi ha estado en un bombardeo promocional para el álbum en los últimos meses, lanzando singles, incluidos «Outside» y «Imaginary Playerz», que muestrea la canción de Jay-Z de 1997 «Imaginary Players». Durante el fin de semana, organizó una ventana emergente sorpresa en la ciudad de Nueva York que atrajo multitudes de fanáticos, y planea organizar reuniones y grietas en Cypress, TX, Easton, PA, Riverdale, Ga y Long Beach, CA en la próxima semana.

Hoy temprano, apareció en «The Jennifer Hudson Show» y discutió por qué finalmente decidió dejar el seguimiento de su debut «Invasion of Privacy», que se lanzó en abril de 2018. «Siento que porque estaba completado, estaba completamente completado», dijo. «Pensé, esto es lo que faltaba. Siento que toqué todo lo que quería tocar, y pensé, he terminado. No puedo encajar más».

También reveló que se está preparando para una gira, aunque no proporcionó ningún detalle concreto sobre cuándo estará saliendo de la carretera. «Ya me estoy preparando para ello», dijo. «Estoy en el gimnasio y ya estoy tomando clases de baile».

Cardi recientemente llegó a los titulares después de tomar el puesto en una demanda de $ 24 millones en la que un guardia de seguridad afirmó que la agredió. Después de que fue autorizada de los cargos, lanzó una serie de «¿Soy el drama?» Variantes con imágenes virales de su testimonio.