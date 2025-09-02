Cardi B no culpable en una demanda de asalto de $ 24 millones

Un jurado de Los Ángeles ha despejado Cardi B de acusaciones de asalto de un guardia de seguridad que la demandó por $ 24 millones por el presunto ataque, Piedra rodante informes.

Emani Ellis alegó que el rapero ganador del Grammy le cortó la cara con la uña fuera de la oficina de un obstetra en 2018. El juicio ha provocado atención nacional y ha generado memes virales adjuntos al comportamiento de Cardi durante el juicio, incluidos, pero no limitado a sus ardientes, y las opciones de moda mientras estaban en la posición y fuera del tribunal.

Cardi afirmó que Ellis la siguió y la filmó en el consultorio del médico sin su permiso, lo que llevó a la pareja a entrar en un acalorado «debate», como lo describió. El rapero estaba embarazada en ese momento.

En su queja original, Ellis acusó a Cardi de atacarla, escupirla y usar «insultos raciales» contra ella. También afirma que el presunto altercado y el «estatus de celebridad» de Cardi la despidieron. Cuando comenzó el juicio la semana pasada, el abogado de Ellis, Ron Rosen Janfaza, confirmó que su cliente había retirado las afirmaciones relacionadas con la despedida.

Janfaza también dijo que Ellis había dejado de exigir los $ 24 millones y estaba buscando una compensación por sus gastos médicos junto con $ 250,000.

«Fue abusada. Fue perjudicada. Fue agredida y maltratada por Cardi B, y Cardi B debe pagar por eso», dijo Janfaza en la corte el martes.

Mientras estaba en el puesto de testigos, Ellis dijo que gritó el nombre de Cardi al verla en el consultorio del médico ese día. Ella afirmó que no estaba hablando con nadie en su teléfono y nunca grabó al rapero.

«Estaba extremadamente molesta», testificó Ellis. «Ella me puso el dedo en la cara. Estaba profundamente traumatizado sobre lo que sucedió».

Por parte de Cardi, acusó a Ellis de «invadir» su privacidad. «Ahora, somos como el pecho al pecho», dijo. «Estoy pensando para mí mismo, esta chica es grande. Tiene grandes botas negras. Estoy como, maldita sea, ¿qué demonios voy a hacer ahora? Ella está literalmente en mi cara, como, en mi pecho, y estamos argumentando, le estoy diciendo que retroceda. Y no está retrocediendo».