Cardi B está de vuelta con una venganza en ‘Am I The Drama?’: Revisión del álbum

Una cosa es ser naturalmente tan carismática y magnética como Cardi B – Su testimonio Durante la demanda de asalto del mes pasado, fue tan entretenida compulsivamente como cualquier reloj de atracones, sin embargo, es otro casarse con ella con habilidad. Han pasado ocho años desde que el rapero dejó fumando estampados Stiletto a su paso con su sencillo titánico «Bodak Yellow», y siete desde que lanzó su álbum debut «Invasion of Privacy». Ese récord fue una declaración de misión, una llegada de la plantación de banderas que mostraba que la amplitud de su talento era más que la suma de su reality show y sus partes virales.

Cardi no ha estado fuera del juego de música desde entonces, lanzando singles de mantenimiento como «Sufe (Miami)» y «WAP» con Megan Thee Stallion. Pero un álbum de segundo año después de este tiempo puede hacer o romper una carrera, especialmente cuando está encubierto con tanta publicidad. Cardi está más que a la tarea de «¿Soy el drama?», Un récord inquebrantable, crudo y refinado que nunca pierde su equilibrio a pesar de su robusto tiempo de ejecución (23 pistas durante 71 minutos). Es un álbum que exige la atención entusiasta cuando Cardi analiza las pruebas y tribulaciones públicas que enfrentó desde su debut, inevitablemente emergiendo del otro lado como uno de los grandes registros de rap de 2025.

Para comenzar: ¿Cardi es el drama o el drama la encuentra? Es difícil saber quién está pasando el dinero en «¿Soy el drama?», Sin embargo, no pierde el momento de enfrentarlo. En el abridor de álbumes «Dead» con Summer Walker, deja en claro que no está aquí para tocar: «Estoy coleccionando bolsas para el cuerpo como los carteras / Ni siquiera rapeo más, conduzco oídos». Ella se apresura a revisar sus enemigos de rap y tiene momentos colmados y vulnerables mientras lidia con su separación de Offset. Hay mucho terreno por cubrir desde «Privacidad», y Cardi gasta el álbum con un pisado puntiagudo.

Mientras que «Privacy» era un álbum que algo se fue al crossover pop, «¿Soy el drama?» Cabe los grandes ganchos y los llamativos ritmos y aterriza en algo más oscuro pero lejos de opaco. Hay inmediatez y un impulso que lo impulsa hacia adelante, rico en juego de palabras tan inteligente y cómico que podría preparar fácilmente el escenario para un futuro en Stand-up. Ella trata de diferentes sonidos y estilos: «Bodega Baddie» es un Merengue Thumper, mientras que «lo que está sucediendo» con Lizzo interpola valientemente 4 «What’s Us» de Non Blondes con resultados viables, pero lo mantiene todo junto con un flujo comandante y un carisma sin mudarse.

Ese encanto puede cuajarse si te has caído de las buenas gracias de Cardi, y parece estar tomando golpes en JT y Ice Spice en «Magnet». Nadie siente la picadura más que Bia, una rapera con la que está entrenada en el pasado. En «Pretty & Petty», no deja piedra sin mover: «Nombra cinco canciones de bia, punte a tu cabeza», se burla, haciendo una pausa. «Bow, estoy muerto». Las frases siguen rodando. «¿Por qué todos ustedes en la cara de las personas con esa boca de mierda? / Diarrea bia, respirando tan apestando que puedes olerla ‘antes que la ves».

Claro, la carne de rap es un buen entretenimiento, pero Cardi está lejos de ser una nota (como hemos aprendido repetidamente), y las pistas del álbum con respecto a su divorcio de Offset le dan un peso muy necesario. «Estoy harto de pelear, harto de llorar, mierda, son las 4 de la mañana / si no respondes esta vez, nunca volveré a llamar», le dice sobre «las lágrimas de ducha». En «Magnet», grita las «azadas que usan los pantalones como Kamala» que «consiguió a mi bebé papá actuando como mi bebé mamá». Sin embargo, no todo es tierra quemada: «Man of Your Word» es la pieza central emocional del álbum, prestando un poco de gracia a pesar de su infidelidad. «No sé si estoy enojado conmigo o tú», afirma, calculando lo que salió mal y deseándole lo mejor.

Cardi ataca a dos singles anteriormente lanzados, «Up» y «Wap», probablemente como una estratagema de transmisión a los números de primera semana de jugo, aunque se ubican cómodamente con el resto del disco. «¿Soy el drama?» está apilado con características de una lista de artistas, incluidos Cash Cobain, Selena Gomez, Lourdiz y Janet Jackson en «Principal» (una dirección errónea, ya que simplemente muestra «el principio de placer»). Sin embargo, Cardi es la fuerza central de «Am I the Drama?», Un álbum que se encoge de hombros de la amenaza de una caída de segundo año con fuego y azufre y, sobre todo, corazón.

Cardi es la rara presencia de la cultura pop cuya jagadocio en «¿Soy el drama?» Se siente justificado: un recordatorio de que incluso cuando las cartas están apiladas contra ella, siempre encontrará una manera de reclamar su trono.