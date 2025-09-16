Cardi B anuncia las fechas de la gira de arena ‘Little Miss Drama’

Cardi B ha anunciado su primera gira en seis años, la «Little Miss Drama Tour», en apoyo de su tan esperada Segundo álbum de estudio, «Am I the Drama?» que cae el viernes (19 de septiembre) en Atlantic Records.

La carrera de la arena de más de 30 años comenzará el miércoles 11 de febrero en Palm Desert, CA en Acrisure Arena e incluye paradas en América del Norte en Las Vegas, Los Ángeles, Vancouver, Austin, Chicago, Nueva York, Toronto, Filadelfia y más antes de terminar el viernes 17 de abril en Atlanta, Ga en State Farm Arena.

Little Miss Drama Tour marca la primera carrera de arena completa de Cardi B y la gira más grande de su carrera hasta la fecha. La gira verá sus lugares icónicos principales por primera vez, incluido el Foro KIA en Los Ángeles y el Madison Square Garden en su ciudad natal de la ciudad de Nueva York.

Entradas: los boletos estarán disponibles primero a través de Presales de Citi y Verizon. Para participar en el artista Cardi B preventa el martes 23 de septiembre a las 10 a.m., la hora local, los fanáticos deben inscribirse antes del domingo 21 de septiembre a las 10 p.m. PT.

‘Little Miss Drama Tour’ 2026 Fechas:

Mié 11 de febrero – Palm Desert, CA – Acrisure Arena

Viernes 13 de febrero-Las Vegas, NV-T-Mobile Arena

Sol 15 de febrero – Los Ángeles, CA – El foro

Jue 19 de febrero – Portland, o – Centro de Moda

Sábado 21 de febrero – Vancouver, BC – Rogers Arena

Sol 22 de febrero – Seattle, WA – Clima Compedge Arena

Mié 25 de febrero – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Viernes 27 de febrero – San Francisco, CA – Chase Center

Sol Mar 01 – Phoenix, AZ – Phx Arena

Miércoles 04 de marzo – Houston, TX – Toyota Center

Viernes 06 de marzo – Austin, TX – Centro Moody

SAT MAR 07 – Dallas, TX – American Airlines Center

Mon 09 de marzo – Denver, Co – Ball Arena

Thu Mar 12 – Minneapolis, MN – Centro objetivo

SAT MAR 14 – Indianápolis, IN – GainBridge Fieldhouse

Sol 15 de marzo – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Martes 17 de marzo-Kansas City, MO-T-Mobile Center

Thu Mar 19 – Cincinnati, Oh – Heritage Bank Center

Sábado 21 de marzo – Chicago, IL – United Center

Mié 25 de marzo – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Sábado 28 de marzo – Newark, NJ – Prudential Center

Mon 30 de marzo – Toronto, On – Scotiabank Arena

Jue 02 de abril – Boston, MA – TD Garden

Viernes 03 de abril – Hartford, CT – Peoplesbank Arena

Sábado de abril de abril – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Martes 07 de abril – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena

Miércoles 08 de abril – Washington, DC – Capital One Arena

Sábado 11 de abril – Raleigh, NC – Lenovo Center

Sol 12 de abril – Charlotte, NC – Centro de espectro

Martes 14 de abril – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

Viernes 17 de abril – Atlanta, GA – estatal Farm Arena