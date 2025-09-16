Cardi B anuncia las fechas de la gira de arena ‘Little Miss Drama’

Cardi B ha anunciado su primera gira en seis años, la «Little Miss Drama Tour», en apoyo de su tan esperada Segundo álbum de estudio, «Am I the Drama?» que cae el viernes (19 de septiembre) en Atlantic Records.
La carrera de la arena de más de 30 años comenzará el miércoles 11 de febrero en Palm Desert, CA en Acrisure Arena e incluye paradas en América del Norte en Las Vegas, Los Ángeles, Vancouver, Austin, Chicago, Nueva York, Toronto, Filadelfia y más antes de terminar el viernes 17 de abril en Atlanta, Ga en State Farm Arena.
Little Miss Drama Tour marca la primera carrera de arena completa de Cardi B y la gira más grande de su carrera hasta la fecha. La gira verá sus lugares icónicos principales por primera vez, incluido el Foro KIA en Los Ángeles y el Madison Square Garden en su ciudad natal de la ciudad de Nueva York.
Entradas: los boletos estarán disponibles primero a través de Presales de Citi y Verizon. Para participar en el artista Cardi B preventa el martes 23 de septiembre a las 10 a.m., la hora local, los fanáticos deben inscribirse antes del domingo 21 de septiembre a las 10 p.m. PT.
‘Little Miss Drama Tour’ 2026 Fechas:
Mié 11 de febrero – Palm Desert, CA – Acrisure Arena
Viernes 13 de febrero-Las Vegas, NV-T-Mobile Arena
Sol 15 de febrero – Los Ángeles, CA – El foro
Jue 19 de febrero – Portland, o – Centro de Moda
Sábado 21 de febrero – Vancouver, BC – Rogers Arena
Sol 22 de febrero – Seattle, WA – Clima Compedge Arena
Mié 25 de febrero – Sacramento, CA – Golden 1 Center
Viernes 27 de febrero – San Francisco, CA – Chase Center
Sol Mar 01 – Phoenix, AZ – Phx Arena
Miércoles 04 de marzo – Houston, TX – Toyota Center
Viernes 06 de marzo – Austin, TX – Centro Moody
SAT MAR 07 – Dallas, TX – American Airlines Center
Mon 09 de marzo – Denver, Co – Ball Arena
Thu Mar 12 – Minneapolis, MN – Centro objetivo
SAT MAR 14 – Indianápolis, IN – GainBridge Fieldhouse
Sol 15 de marzo – Detroit, MI – Little Caesars Arena
Martes 17 de marzo-Kansas City, MO-T-Mobile Center
Thu Mar 19 – Cincinnati, Oh – Heritage Bank Center
Sábado 21 de marzo – Chicago, IL – United Center
Mié 25 de marzo – Nueva York, NY – Madison Square Garden
Sábado 28 de marzo – Newark, NJ – Prudential Center
Mon 30 de marzo – Toronto, On – Scotiabank Arena
Jue 02 de abril – Boston, MA – TD Garden
Viernes 03 de abril – Hartford, CT – Peoplesbank Arena
Sábado de abril de abril – Baltimore, MD – CFG Bank Arena
Martes 07 de abril – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena
Miércoles 08 de abril – Washington, DC – Capital One Arena
Sábado 11 de abril – Raleigh, NC – Lenovo Center
Sol 12 de abril – Charlotte, NC – Centro de espectro
Martes 14 de abril – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena
Viernes 17 de abril – Atlanta, GA – estatal Farm Arena