Carcón de helicóptero que perdió contacto en el bosque del sur de Kalimantan

Tierra experimentada, viva – Orchid Team 1 Jackfruit Branch, Remisor, testigo que primero encontró el cadáver Helicóptero Bk117 D3 reveló que después de ver las piezas físicas del helicóptero en el Monte No. Kalimantano del SurMiércoles a las 14.45 Wita.

Leer también: Madres de las casas de AC, Uya Kuya presentó justicia restaurativa



El residente de la aldea de Gunung Raya explicó que inicialmente el equipo partió el miércoles alrededor de las 05.00 Wita, en medio del bosque que subía los derivados de la montaña y el valle.

«Utilizamos las coordenadas que anteriormente fueron dadas por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT). Aunque hay información confusa, todavía usamos instrucciones de NTSC», dijo en la aldea Emil Baru, Mentrewe, Tanah Bumbu, el miércoles por la noche.

Leer también: Confesión de Kompol Cosmas, acaba de descubrir que Affan Kurniawan fue asesinado por Rantis durante un video viral





El equipo SAR realizó una operación de búsqueda de helicópteros que perdió contacto en el sur de Kalimantan Foto : Entre/Ho-Sar Banjarmasin

Después de eso, hasta el Monte Rotar, no hubo resultado y continuó al Monte Indutan. Al llegar al Monte Indutan, cayó un poco alrededor de 14.45 Wita, una forma como el techo de la cabaña.

Leer también: Ahmad Sahroni no ha presentado su renuncia como miembro del DPR



«Después de acercarse, resultó que la cola del helicóptero estaba separada del cuerpo, estábamos seguros de que era un helicóptero después de acercarse», dijo Remisor.

Reveló que el cadáver de helicópteros quemados estaba a 300 metros de la parte superior del soporte no, y a unos 300 metros de las coordenadas del momento Contacto perdido el lunes (1/9). «La pendiente de la tierra en el campo es de 75 grados, el terreno es bastante difícil», dijo el remisor.

Director de Operaciones Basarnas El primer almirante Tni Yudhi Bramantyo en una conferencia de prensa en Banjarbaru el miércoles por la noche, dijo que el equipo de helicóptero fue encontrado por el equipo SAR Darat alrededor de 14.45 Wita.

«Se encontró un cuerpo alrededor de las 3:53 pm, a 100 metros del cadáver del helicóptero. Mientras los otros siete cuerpos todavía estaban buscando», dijo.

El equipo de Sru Darat Alpha dirigido por Adi Maulana (Kotabaru SAR Post Coordinator) logró encontrar las ruinas del cuerpo del helicóptero en las coordenadas 03 ° 5’6 «S – 115 ° 37’39.07», a unos 700 metros de las coordenadas previamente dadas por KNKT.

«La víctima ha sido llevada a cabo el proceso de embalaje del cuerpo y está lista para ser evacuada al puesto de campo», dijo Yudhi.

El helicóptero BK117 D3 propiedad de Estindo Air sufrió previamente la pérdida de contacto mientras volaba Mentrewe, Tanah Bumbu, provincia de Kalimantan del Sur el lunes 1 de septiembre alrededor de las 08.54 Wita.

El helicóptero trajo a ocho personas, compuestas por un piloto, un ingeniero y seis pasajeros, a saber, el capitán Haryanto, Eng Hendra, Mark Werren, Yudi Febrian, Andys Rissa Pasulu, Santha Kumar, Claudine Quito e Iboy Irfan Rosa.