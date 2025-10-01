Caracol, televisión en socio en el thriller ‘Past Waters’

Portugal Caracol Studios Y la televisión de España sobre los productores está uniendo fuerzas para coproducir el proyecto de drama criminal «Águas Passadas» («Pasting Waters»), creado por Bruno Gascon y basado en una novela más vendida del escritor y guionista portugués João Tordo.

El proyecto se lanzará el miércoles 1 de octubre en Iberserías & Foro de coproducción y financiamiento de Platino Industria en Madrid.

El thriller de ocho partes se centra en el detective de Lisboa Pilar Benamor, quien investiga los asesinatos de dos adolescentes mientras lucha contra sus propios traumas. Con la ayuda de un ermitaño español, Cígero Guzmán, desafía las órdenes de perseguir a un psicópata a través de Lisboa empapada de lluvia.

Actor Helena Caldeira Caldeira. María Mínguez («Cuttodia compitió»).

Pensado para disparar en 2026 a través de Valencia de España y Cascais y Lisboa de Portugal, el proyecto cuenta con el apoyo de Pubcaster Portugués RTP, la inversión de Cash Portugal PIC y el Instituto Valenciano de Cultura de España.

El proyecto «Past Waters» se introdujo por primera vez en la ficción de Conecta 2024 y luego se seleccionó para la mente de Serielizados, la brecha, construyendo el impulso de la industria antes de las iberserías.

«Estamos encantados de llevar ‘aguas pasadas’ a la pantalla con RTP y televisión, especialmente con talentos como João Tordo, Bruno Gascon y María Mínguez a bordo», dijo Joana Domingues, productora de Caracol Studios.

«Basado en la novela más vendida de Tordo, este apasionante thriller presenta personajes complejos y una historia con atractivo global, uniendo a los mejores talentos de Portugal y España».

El potencial a largo plazo de la serie está subrayado por Paloma Mora, CEO de TV en: «Esta primera temporada adapta la novela de apertura de la trilogía de João Tordo, con la posibilidad de continuar con futuras entregas. Presentar la serie en iberseries es una gran oportunidad para completar el financiamiento y posicionar el proyecto internacionalmente».

Gascon, conocido por características portuguesas como «Carga» y «Sombra» y la serie «Irreversíbel», describió «aguas pasadas» como más que un procedimiento, llamándolo «un thriller psicológico que combina la investigación del crimen con un retrato de resistencia y fuerza ante la oscuridad».

Los crecientes créditos de Tordo también incluyen los dramas de RTP «El secreto de Miguel Zuzarte,» «Children of Rock» y «Brother Country», así como el «giro de la marea» de Netflix Portugal, también conocido como «Tail de pescado».