Cara a cara entre Persib y Persija, Bojan Hodak es el mánager del tigre de Kemayoran

VIVA – De persib Bandung contra persia Yakarta vuelve a ser el centro de atención, no sólo por la larga rivalidad entre los dos equipos, sino también por la trayectoria del técnico de Persib, Bojan Hodaken este clásico duelo. El partido disputado en el estadio Gelora Bandung Lautan Api el domingo 11 de enero de 2026 fue una prueba más de la consistencia del impresionante historial del técnico croata.

Desde que se hizo cargo del Persib a mitad de la temporada 2023/2024, Hodak no ha probado la derrota ante el Persija ni una sola vez. Esta nota hace que el duelo del Clásico indonesio esta vez no sea solo una cuestión de clasificación, sino también de un dominio continuo en la rivalidad más prestigiosa del fútbol nacional.

En los últimos cuatro encuentros bajo el control de Hodak, Persib registró dos victorias y dos empates. Persija, que venció por última vez a Persib el 31 de marzo de 2023 con un marcador de 2-0 en el estadio Patriot Candrabhaga, no ha podido repetir un resultado similar después de eso.

Este récord está en línea con los logros de Persib a nivel de competición. Bajo la dirección de Hodak, Maung Bandung logró ganar el título en las dos últimas temporadas, un fuerte indicador de la estabilidad del rendimiento y la mentalidad ganadora inculcadas en el equipo.

Sin embargo, el desafío esta vez viene con un matiz diferente. Persija llegó a Bandung con una nueva composición y enfoque bajo la dirección del entrenador Mauricio Souza. Los Kemayoran Tigers parecieron más agresivos y se convirtieron en el segundo equipo más productivo de la Superliga 2025/2026 con un récord de 32 goles.

En cuanto a la clasificación, la rivalidad entre los dos equipos también es cada vez más aguda. Persib y Persija sumaron 35 puntos y están en la cima, con una estrecha diferencia de posiciones. Esta condición significa que los resultados del partido en GBLA tienen el potencial de determinar la dirección de la carrera por el título a mitad de temporada.

En términos de personajes del juego, este encuentro reúne dos fuerzas contrastantes. Se sabe que Persib es sólido en defensa, con un récord de solo 11 goles en contra en 16 partidos, mientras que Persija confía en la productividad de la primera línea como su principal arma.

Los últimos resultados comparativos también refuerzan estadísticamente la posición de Persib. De los últimos cinco encuentros, Maung Bandung registró dos victorias, dos empates y sólo una derrota. Este capital da confianza adicional, aunque no garantiza automáticamente resultados en partidos llenos de presión como El Clásico Indonesia.