Cara a cara entre la selección nacional de Indonesia y Myanmar en los SEA Games, ¿se podrá lograr la misión de ganar 3-0?

Chiang Mai, LARGA VIDA – Selección Nacional de Indonesia La Sub-22 se enfrentará equipo nacional de birmania La sub-22 en un partido crucial de la fase de grupos Juegos del MAR 2025 en el Estadio del 700 Aniversario, Chiang Mai, el viernes 12 de diciembre de 2025.

Ambos equipos necesitan una victoria para mantener sus posibilidades de clasificarse para las semifinales, especialmente Indonesia que debe ganar con un marcador mínimo de 3-0. ¿Se podrá lograr la misión?

Récords cara a cara en SEA Games

Desde que se enfrentaron por primera vez en los SEA Games, Indonesia y Myanmar se han enfrentado 13 veces, incluso cuando Myanmar todavía se llamaba Birmania. Del total de reuniones, los resultados son los siguientes:

1. Indonesia 2-1 Birmania – SEA Games 1979

2. Indonesia 2-1 Birmania – SEA Games 1983

3. Indonesia 4-1 Birmania – SEA Games 1987

4. Indonesia 0-1 Birmania – Juegos del MAR 2001

5. Indonesia 0-0 Myanmar – SEA Games 2005

6. Indonesia 0-0 Myanmar – SEA Games 2007

7. Indonesia 1-3 Birmania – Juegos del MAR 2009

8. Indonesia 1-0 Myanmar – SEA Games 2013

9. Indonesia 2-4 Birmania – Juegos del MAR 2015

10. Indonesia 3-1 Myanmar – SEA Games 2017

11. Indonesia 4-2 Myanmar – SEA Games 2019

12. Indonesia 3-1 Myanmar – SEA Games 2021

13. Indonesia 5-0 Myanmar – SEA Games 2023

Análisis de registros

Indonesia es superior en los enfrentamientos directos: en 13 encuentros, Garuda Muda logró 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas contra Myanmar.

La productividad goleadora de Indonesia también es mayor: Garuda anotó un total de 27 goles, mientras que Myanmar anotó 15 goles en todos los encuentros.

Última tendencia positiva: en los últimos cuatro encuentros, Indonesia siempre ha vencido a Myanmar, incluida una aplastante victoria por 5-0 en los SEA Games de 2023. Esta tendencia es una ventaja importante de cara al partido de los SEA Games de 2025. detiksport+1

Competición de los SEA Games 2025: oportunidades y desafíos

Este partido determinará el destino de Indonesia en la fase de grupos. Dado el apretado formato del torneo, Indonesia necesita lograr la victoria con un alto margen de goles para tener grandes posibilidades de clasificarse como uno de los mejores subcampeones. Sin embargo, las tendencias positivas y los récords cara a cara anteriores brindan optimismo de que Garuda Muda tiene un capital sólido para ganar en grande.