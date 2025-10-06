CAQUILA DE CHINA: ‘The Volunteers: Peace al fin’ de Chen Kaige

Película de guerra patriótica de China Film Group «Los voluntarios: la paz por fin«Superó la taquilla de China durante el fin de semana del 3 al 5 de octubre, ganando RMB168.2 millones ($ 23.4 millones), según Artisan Gateway.

La película, que conmemora el ejército voluntario del pueblo chino que ingresa a la Guerra de Corea, está protagonizada por Wu Jing y Zhang Ziyi y marca el tercer capítulo en Chen kaigeLa trilogía de «los voluntarios». Su total acumulativo ahora es de $ 51.3 millones. Se lanzó durante la Semana del Día Nacional de China, las colecciones durante las cuales no fueron tan robustas en años anteriores. La película ocupó el cuarto lugar en la tabla de taquilla global, por comscore.

Cambiando el grupo de cine «Malvado desacuerdo«Dirigido por Zhao Linshan, se mudó al segundo lugar con $ 18.9 millones. El drama de la Segunda Guerra Mundial, centrado en el programa de guerra biológica de la Unidad 731 de Japón, ha recaudado $ 248.5 millones después de tres semanas en su lanzamiento. La película colocó quinto en la tabla de taquilla global.

«Odyssey de un escritor 2«, Una secuela del éxito de acción de fantasía 2021 de Lu Yang, debutó en la tercera posición con $ 15.5 millones. La película de Huace Pictures continúa la meta-narrativa de la ficción y la realidad entrelazados, con Lei Jiayin repitiendo su papel junto a Dong Zijian y Yang MI. La película ha recogido $ 31.3 millones desde la inauguración.

«Sound of Silence» (Lian Ray Pictures) debutó cuarto con $ 12.6 millones y un total de $ 14.7 millones. La película está dirigida por Wan Li y está protagonizada por Tan Jianci como abogado de una familia sorda que asume un caso de fraude de alto perfil que afecta a la comunidad con discapacidad auditiva, junto con Lan Xiya, Wang Ge, Wang Yanhui, Chi Peng y Pan Binlong. La película ocupó el noveno lugar en la tabla de taquilla global.

«Row to Win» (PMF Pictures) se colocó quinto en $ 11.7 millones, elevando su cueno a $ 23.9 millones. Dirigida por Ma Lin y protagonizada por Huang Bo, Fan Chengcheng, Yin Tao y Li Jiaqi, el drama de comedia sigue a una familia de la ciudad costera, dirigida por un patriarca que alguna vez fue táctil, que se une en tiempos difíciles y presiona para regresar. La película ocupó el décimo lugar en la tabla de taquilla global.

La taquilla de fin de semana nacional totalizó $ 99.9 millones, lo que llevó el recorrido de 2025 años hasta la fecha de China a $ 6.012 mil millones, un aumento de un 19.1% en comparación con el mismo período del año pasado.