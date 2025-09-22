Capture el nombre de la leyenda a través del trofeo, un nuevo espíritu para la joven generación de bádminton indonesio

VIVA -Polytron Superliga Junior 2025 es un prestigioso evento que siempre es esperado por los jóvenes jugadores de bádminton de varias regiones. Sin embargo, hay cosas nuevas que son bastante atractivas para el evento este año, a saber, el trofeo giratorio para la categoría de hombres y femeninos sub-13 nombrados basados ​​en legendario bádminton Indonesia: Tontowi Ahmad y Liliyana Natsir.

El nombramiento de la Copa en nombre de estas dos leyendas no es solo premios, sino que también intenta despertar el espíritu de lucha y la motivación para los atletas jóvenes que compiten. Esta es una forma de introducir la historia Bádminton indonesio mientras inspira a la próxima generación.

El director del servicio deportivo de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, apreció el entusiasmo de los participantes que compitieron en Polytron Superliga Junior 2025.

También agregó: «Mientras que los atletas que vinieron del continente europeo y estadounidense también estaban muy entusiasmados, especialmente porque la calidad de los jugadores indonesios tenía técnicas superiores a la media. Utilizaron el torneo Polytron Superliga Junior 2025 como un lugar para medir la capacidad de combatir los equipos asiáticos».

El interés en los países extranjeros continúa creciendo después del éxito de la implementación de este torneo.

«Vietnam y Nueva Zelanda que cancelaron vinieron, expresaron su arrepentimiento y tienen la intención de no aprobar el torneo el próximo año. Malasia y Estados Unidos también querían enviar más categorías de edad, mientras que China y Japón planearon enviar los equipos U-17 y U-19», agregó Yoppy.

La presencia de un trofeo rotativo nombrado del nombre de la leyenda del bádminton indonesio dio su propio color en el torneo. Tontowi Ahmad, cuyo nombre fue consagrado para la Copa Sub-13 de los hombres, vio este trofeo como una fuente de motivación.

«Esperemos que este trofeo pueda ser una motivación para que los niños puedan sobresalir. Con este trofeo se familiarizan con quién es Tontowi Ahmad. Cuando yo y otras leyendas se convierten en campeones, pueden no nacer. Así que ahora pueden saber y están motivados para convertirse en campeones», dijo Tontowi con con suerte.

Según Tontowi, este trofeo no es solo un símbolo de victoria en el torneo, sino también un enlace entre el pasado y el futuro del bádminton indonesio. Quiere que la generación más joven no solo compita, sino que también comprende la historia de sus predecesores.

Del mismo modo con Liliyana Natsir, la leyenda cuyo nombre está consagrado para la Copa Sub-13 de las mujeres. Afirmó estar sorprendido y orgulloso de este respeto.

«Al principio me sorprendió, de repente le dije que había una Copa Liliyana Natsir para el U-13 de las mujeres. Pero estoy feliz, porque con este trofeo los niños pueden saber quiénes son sus predecesores y los logros que se han inscrito», dijo Liliyana.

Espera que este trofeo pueda abrir la visión de los jóvenes sobre los logros de la leyenda y el bádminton indonesio en el pasado. «Pueden ver los juegos de leyendas en las redes sociales, aprender y luego motivarse para ser sucesores exitosos», agregó.

El drama en la final de la Copa Liliyana mostró una feroz competencia entre equipos. El campeón de PB Klaten derrotó a PB Taqi Arena en un estrecho juego de cinco.

En el partido decisivo, los dobles de la princesa de Ayunda Zalfa Irmanto y Vanezyya Artha Bunganta derrotaron a la pareja de Arena Taqi con un puntaje de 21-15 y 21-12. Esta victoria asegura que el campeón de PB Klaten saliera como un campeón con un puntaje de 3-2.

Ayunda, quien celebró su cumpleaños número 12 en el último día, afirmó haber estado tenso pero pudo superar el nerviosismo.

«Estaba en tiempo al comienzo del partido, afortunadamente pude volver a enfocarme y no cometí muchos errores. Estaba muy feliz porque el equipo hizo historia al convertirme en un campeón y ganó la primera Copa Liliyana. Mi felicidad está aumentando porque este también es el mejor regalo porque hoy coincide con mi 12º cumpleaños», dijo.

A través de este paso, Polytron Superliga Junior no es solo una competencia, sino también un lugar para inculcar valores de deportividad y aprecio por la historia del bádminton indonesio.

El trofeo rotativo llamado The Legend dio un significado profundo para los atletas jóvenes, que no compitieron solos, pero continuaron el entusiasmo de los campeones que habían levantado el nombre de la nación en el escenario mundial.

Esta es una forma efectiva de inspirar a la próxima generación a mantener siempre el valor del trabajo duro, la disciplina y el amor por el bádminton.

En el futuro, hay grandes esperanzas en aquellos que compiten hoy, para que puedan convertirse en leyendas como Tontowi Ahmad y Liliyana Natsir, que pueden enorgullecer a Indonesia en el mundo internacional.