Capres Colombia Miguel Uribe muere después de recibir un disparo en la campaña

Bogotá, vivo – Senador y candidato presidencial Colombia, Miguel Uribe Turbay, morir El lunes 11 de agosto de 2025, después de dos meses de ser tratado debido a una herida de bala que sufrió en un ataque durante una campaña en Bogotá, en junio pasado.

La familia declaró que Uribe (39) respiró por última vez en el Hospital Capital City después de experimentar tres tiros, dos de ellos en la cabeza, durante un discurso de campaña en un parque el 7 de junio. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la triste noticia a través de las redes sociales.

La policía arrestó a un sospechoso adolescente en la escena y varios otros en una investigación adicional. Sin embargo, los motivos y los autores intelectuales del ataque no se han revelado.

Esta acción provocó preocupaciones públicas, considerando que Colombia nunca había sido testigo de violencia política contra el candidato presidencial desde la era de Pablo Escobar en la década de 1990.

Uribe es el hijo de la fallecida periodista Diana Turbay, quien fue asesinada durante una operación de rescate de la red de la red de Escobar.

El graduado de la ley con el título de Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard comenzó una carrera política como miembro del Ayuntamiento de Bogotá a la edad de 26 años, luego se convirtió en miembro del Partido Conservador del Centro Democrático.

El ex presidente de Álvaro Uribe (sin tener una relación familiar) calificó la muerte del senador como un «golpe a la esperanza» y elogió su lucha por Colombia. El presidente Gustavo Petro también expresó sus condolencias y enfatizó que la investigación debe continuarse a fondo.

Uribe es conocido como uno de los críticos más vocales del gobierno de Petro. En octubre, se registró como candidato para las elecciones presidenciales de mayo de 2026, tratando de convertirse en el presidente más joven de Colombia a pesar de que aún no estaba incluido en el candidato más favorito.

El tiroteo provocó al gobierno para endurecer la seguridad de los políticos de la oposición y los candidatos presidenciales.