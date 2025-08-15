Capítulo de Anwar descargando la última promesa de MPOK Alpa antes de la muerte

VIVA – El mundo del entretenimiento indonesio está nuevamente en la pena con la partida de Nina Carolina, mejor conocido por el nombre MPOK ALPAel viernes 15 de agosto de 2025. Esta triste noticia fue anunciada por primera vez por el famoso presentador Raffi Ahmad mientras guía un programa de entrevistas en una de las estaciones de televisión privadas.

La partida del comediante y presentador, conocido por su alegría y calidez, dejó una herida profunda por la familia, los compañeros artistas y los fanáticos que lo conocían como una figura que siempre se ríe.

Capítulo de AnwarUn amigo cercano de MPOK Alpa, incapaz de contener las lágrimas cuando escuchó la noticia de la partida de su mejor amigo. A través de cuentas de redes sociales de Instagram, Anwar expresó su profunda tristeza.

«¡Oh Dios, no creo por qué está tan al revés!» Escribe Anwar, recogido el viernes, 15 Agustus 2025.

Por morirResulta que MPOK ALPA había prometido recuperarse en Anwar Bab. Ahora, Anwar también parecía recoger la promesa a pesar de que Fate dijo lo contrario.

«@nina_mpokalpa la promesa que dijo que quería recuperarse», continuó.

En su carga, Anwar también pidió oración y perdón en nombre de su mejor amigo. También subió una foto vieja con MPOK Alpa cuando el comediante estaba en el hospital para dar a luz.

«Amigos, pídeme que ore por una oración por Mpok Alpa, el cielo para ti. Lo siento si hay un Alpa equivocado», continuó Anwar.

Anwar también compartió la historia de que cuando escuchó la triste noticia, se dirigía al aeropuerto. Sin dudarlo, inmediatamente canceló su plan de viaje y se apresuró al Hospital Dharmais, donde MPOK ALPA se sometió a su último tratamiento.

Según Raffi Ahmad, MPOK ALPA ha luchado contra la enfermedad que sufrió en los últimos meses. Sin embargo, con su humilde naturaleza, eligió mantener su salud en secreto del centro de atención pública.

«Por lo tanto, en realidad, MPOK ALPA ha estado enfermo durante varios meses y se sometió a tratamiento, pero no quería ser conocido por muchas personas», dijo Raffi Ahmad.

La actitud de MPOK Alpa que no quiere cargar a otros con la noticia de su dolor está mostrando cada vez más su personalidad atenta y fuerte.

La partida de MPOK ALPA no solo deja el dolor para otros artistas, sino también para las personas que han sido entretenidas por un comportamiento inocente y bromas en varios programas de televisión. Su figura que siempre es alegre y llena de energía siempre será recordada como uno de los mejores talentos del mundo del entretenimiento indonesio. Esperemos que MPOK ALPA obtenga el mejor lugar a su lado, y la familia y los amigos que quedan tienen la fuerza para enfrentar esta pérdida.