Capítulo 1 ‘y su mundo en expansión

Cuando la estrella india y el cineasta Rishab shetty«Kantara» lanzado en 2022, pocos podrían haber predicho que una película en idioma kannada inmersa en el folklore local se convertiría en un fenómeno cultural.

Filmada con un presupuesto modesto, la película recaudó más de $ 50 millones en todo el mundo, duró más de 100 días en los cines indios y construyó una segunda vida en el video principal, donde sus imágenes inquietantes y la canción hipnótica «Varaha Roopam» encontraron audiencias mucho más allá del sur de la India. «Kantara» se convirtió en taquigrafía para el potencial del cine en idioma kannada para competir a escala nacional y global, junto con Películas de Hombale‘Otra franquicia de ruptura, «KGF»

Shetty, quien escribió, dirigió y encabezó el original, ahora regresa con una precuela: «Kantara A Legend: Capítulo 1. » Establecer siglos antes de los eventos de la primera película, promete sumergirse más profundamente en la mitología forestal, los rituales y los sistemas de creencias que cautivaron al público la primera vez.

El peso de la expectativa es enorme, pero Shetty insiste en que lo mantiene en perspectiva. «La emoción y las expectativas siempre están ahí, pero lo mantengo en un nivel», le dice Variedad. «La expectativa no debe presurizar el guión, la historia o el proceso de cine. No lo tomamos como presión, pero lo tomamos como responsabilidad. Esa responsabilidad nos hace más esfuerzo, en la historia, en la realización, en el rendimiento, en la ejecución».

La música fue una parte crucial del éxito de la primera película, con «Varaha Roopam» del compositor B. Ajaneesh Loknath que inspira todo, desde la piel de gallina en los cines hasta los remixes de Tiktok. Shetty sabe que el público espera algo igualmente potente en la precuela. «Cada película que dirijo es musical: las canciones siempre son muy importantes para mí», dice. «Algunas cosas que no podemos recrear, pero podemos crear cosas nuevas. Definitivamente hay canciones en el Capítulo 1, y creo que a la gente le gustarán mucho».

Donde el primer «Kantara» a menudo se basaba en la atmósfera y la física cruda, el «Capítulo 1» se intensifica a la escala épica. Las secuencias de batalla con miles de artistas junior se organizaron con la ayuda de tres coreógrafos de acrobacias, de las industrias búlgaras, kannada y tamiles. «La seguridad es algo en lo que pensamos mucho, planeamos mucho», señala Shetty. «El equipo técnico era muy grande. Las ubicaciones estaban profundamente dentro del bosque, muy difíciles de acceder. El departamento de arte, el equipo de vestuario, la tripulación técnica: todos tuvieron que llevar sus responsabilidades perfectamente. Es por eso que podíamos lograrlo. Era el trabajo en equipo».

El doble desafío de protagonizar y dirigir sobre tales secuencias obligó a Shetty a cambiar constante de roles. «En algunas secuencias de acción estaba realizando, y al mismo tiempo, en el fondo hubo problemas», recuerda. «Inmediatamente tomaría el micrófono, iría a una altura y hablaría con los artistas. Solía ​​cambiar inmediatamente entre el actor y el director. Pero el personaje que interpreto también es así, por lo que se sintió orgánico».

El entorno de la película exigía una meticulosa construcción del mundo. «No hay referencias visuales, solo algunas pinturas», explica Shetty. «Así que conocimos a profesores e historiadores, discutimos e investigamos. Cómo se veían los palacios, cómo estaban los puertos, qué comercio estaba sucediendo: tuvimos que visualizarlo y establecerlo en la pantalla». Los registros arqueológicos e historias orales sugieren que la costa de Karnataka tenía vínculos marítimos activos con Arabia y más allá durante el período. «Tuvimos que mostrar la variedad (reinos, puertos, tribus) las diferencias», dice Shetty. «La cinematografía, el vestuario y el diseño tuvieron que reflejar eso». Su equipo trabajó con historiadores para traducir evidencia fragmentada a la realidad cinematográfica.

Shetty enfatiza que si bien la película tiene grandeza, la autenticidad permanece en su núcleo. «Tiene que ser cinemático, pero también tiene que sentirse real», dice. «Los rituales, los dialectos, los disfraces, todos tenían que estar basados ​​en la base, incluso cuando la narración es más grande que la vida».

Desde el momento en que se anunció el primer «Kantara», el productor Hombale Films usó un motivo visual para construir intriga: un medio círculo ardiente en el primer póster, más tarde extendido a través de revelaciones sucesivas. El último póster muestra un pozo, furioso, con una figura saltando hacia afuera. «Para mí todo está conectado», dice Shetty. «Desde el principio es ese círculo. Ahora estamos mostrando el pozo. No sé cuáles son todas las historias dentro del pozo. Hay muchas historias en el pozo». Ese comentario críptico insinúa algo más grande: «Kantara» no es solo una saga de dos películas, sino potencialmente un universo de historias interconectadas, enraizada en el folklore y la espiritualidad, sino que está lo suficientemente abierto como para crecer en secuelas, precuelas y spin-offs.

Shetty ha sido sincero sobre los riesgos físicos de la filmación, trabajando en lugares peligrosos, empujando su cuerpo a través de escenas de acción extremas. «El riesgo siempre está ahí», admite. «La vida en sí misma tiene riesgo. Aceptas el desafío y avanza». Describe la sesión como «muy pesada», pero cree que las bendiciones divinas llevaron a la tripulación. «La historia exigió ciertas cosas, y tuvimos que trabajar duro para lograrlas», dice. «Esa era la prioridad».

«Kantara» llegó a un momento crucial para el cine Kannada, montando el impulso de las películas y títulos de «KGF» como «777 Charlie» y «Vikrant Rona». Pero Shetty advierte contra suponer una curva constante hacia arriba. «Los altibajos ocurren en la vida, en cada industria», dice.

«‘KGF’ dio una ruta, un reconocimiento. ‘Kantara’ también entró en esa ruta. Pero la tasa de éxito es muy mínima, tal vez 5-6%. Lo que podemos hacer es experimentar, probar cosas nuevas. La audiencia decide». Señala que incluso en la era de una sola pantalla, solo un puñado de películas de Kannada corrieron con éxito durante semanas seguidas. «La perspectiva siempre estaba sesgada hacia los éxitos», explica. «Ahora la industria es más grande, pero el principio sigue siendo el mismo: no todas las películas funcionarán. Debes seguir experimentando».

Para Shetty, que tiene otros proyectos a gran escala en Guerrero indio Rey Chhatrapati Shivaji Maharaj Y el dios hindú Hanuman en desarrollo, todo se subsume actualmente en «Kantara». «Durante tres años he estado completamente dentro de ‘Kantara'», dice. «Después del lanzamiento, tal vez pueda ver qué más está sucediendo afuera. En este momento es solo este círculo».

«Kantara A Legend: Capítulo 1» se libera el 2 de octubre en todo el mundo en los idiomas Kannada, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Bengalí e Inglés.