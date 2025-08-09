Capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes se unió oficialmente a Sassuolo

VIVA – Jay idzes Oficialmente se fue Venezia y continuar su carrera juntos Sassuolo. Su movimiento se aseguró de que el jugador todavía compitiera en Serie A Italia esta temporada.

«Estados Unidos Sassuolo Calcio anunció con orgullo el reclutamiento permanente de Jay Idzes de Venezia FC», dijo el comunicado oficial del club.

La noticia sobre el interés de Sassuolo en el defensor holandés ha surgido desde la semana pasada. Anteriormente, Idzes estaba vinculado a otro club de la Serie A, Torino.

Jay Idzes llegó por primera vez a Italia en 2022 para fortalecer Venezia. La temporada pasada, desempeñó un papel importante en llevar a su equipo promoviendo a la Serie A. Aun así, Venezia finalmente tuvo que ser degradado a la Serie B, pero Idzes aún mostró su calidad al servir como capitán del equipo.

Con la unión de Idzes a Sassuolo, el jugador de 24 años tuvo una nueva oportunidad de continuar su trabajo en la casta más alta del fútbol italiano.

