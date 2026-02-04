Cape Fear fija el primer vistazo a Max Cady de Javier Bardem y su fecha de estreno

AppleTVEl próximo “Cabo del miedo“serie protagonizada Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson se estrenará con dos episodios el 5 de junio.

La serie dramática de 10 episodios está basada en la novela de John D. MacDonald de 1957 «The Executioners», así como en la película de Martin Scorsese de 1991 «Cape Fear», que fue una nueva versión de la adaptación de la novela de Gregory Peck de 1962. Scorsese es productor ejecutivo de la nueva serie, al igual que Steven Spielberg, quien fue productor ejecutivo de la adaptación de Scorsese.

En esta versión de la historia, que examina “la obsesión de Estados Unidos por el crimen real en el siglo XXI”, según una descripción oficial, “se avecina una tormenta para los abogados felizmente casados ​​Anna Adams) y Tom Bowden (Wilson) cuando Max Cady (Bardem), el notorio asesino al que son responsables de poner tras las rejas, sale de prisión y quiere venganza”. El reparto también incluye a CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles, Anna Baryshnikov, Ron Perlman, Ted Levine y Margarita Levieva.

“Cape Fear” fue creada por Nick Antosca, quien también se desempeñó como showrunner. Además de Scorsese y Spielberg, los productores ejecutivos incluyen a Antosca y Alex Hedlund a través de Eat the Cat; Darryl Frank y Justin Falvey para la marca Amblin Television de Spielberg; Bardem; Adán; y Morten Tyldum, quien también se desempeñó como director del piloto. La serie fue desarrollada y producida a través de Universal Content Productions de Universal Studio Group, donde Antosca tiene un acuerdo general desde 2017.

Apple TV también presentó un primer vistazo a los personajes de Bardem, Adams y Wilson. Vea las fotos a continuación.

Cortesía de manzana

Cortesía de manzana