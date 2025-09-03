‘Cape Fear’ Apple TV+ la adaptación de Ron Perlman, Ted Levine

«Miedo del Cabo«, La próxima serie dramática de Apple TV+ basada en la novela de 1957 de John D. MacDonald» The Vecutioners «, ha eligiendo Ron Perlman, Ted Levine y Margarita Levieva en roles recurrentes.

Aunque «The Vecutioners» se ha adaptado al cine bajo el nombre de «Cape Fear» dos veces antes, por J. Lee Thompson en 1962 y por Martin Scorsese en 1991, la versión de Apple presentará «un examen de la obsesión de Estados Unidos con el verdadero crimen en el siglo XXI», según el logline oficial. La serie seguirá a «los abogados felizmente casados ​​Anna (Amy Adams) y Tom Bowden cuando Max Cady (Javier Bardem), un conocido asesino de su pasado, sale de la prisión».

Los detalles sobre los roles de Perlman, Levine y Levieva aún no se conocen. Junto con ellos, Adams y Bardem, el elenco también incluye a Patrick Wilson, CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Héctor, Lily Collias, Joe Anders y Malia Pyles.

