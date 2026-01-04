¡Caótico! Un padre secuestra a su hijo biológico en el norte de Yakarta, el motivo es porque lo extraña

Jacarta – La policía de Kelapa Gading arrestó a un padre con las iniciales JE y su socio JP que conspiraron para secuestrar al hijo biológico de JE con las iniciales JDJ (3) en el estacionamiento del apartamento Sherwood Kelapa Gading. Norte de Yakarta (Jakut), sábado 3 de enero de 2026 por la mañana.

“Atrapamos dos autorJE y JP, varias horas después del informe secuestro «que fue informado por la madre de la víctima con las iniciales DP», dijo el jefe de policía de Kelapa Gading, Seto Handoko Putra, en Yakarta, el domingo 4 de enero de 2026.

Según él, el perpetrador llevó a cabo el secuestro porque extrañaba al niño después de no comunicarse durante tres meses porque la custodia de él estaba en manos de la ex esposa del perpetrador, que también es la madre biológica del niño.

El autor se llevó al niño por la fuerza con la ayuda de dos de sus compañeros, JP y DB. Actualmente, los agentes siguen persiguiendo al tercer autor que se dio a la fuga, un hombre con las iniciales DB.

«Estos dos perpetradores fueron acusados ​​en virtud de la formulación del artículo 450, artículo 452 y artículo 453 de la Ley (Ley) Número 1 de 2023 relativa al Código Penal (KUHP)», dijo Seto.

Explicó que el secuestro comenzó cuando la víctima JDJ (3) y su asistente doméstico se dirigían a la iglesia el sábado por la mañana. Cuando estaba a punto de subir al auto, de repente un hombre tomó al niño a la fuerza y ​​corrió hacia las escaleras de emergencia.

Resultó que el perpetrador lo estaba esperando junto a otro colega en un automóvil estacionado. Los agentes de seguridad que estaban al tanto del incidente intentaron perseguir al autor y arrestar al hombre de iniciales JP.

«El autor fue arrestado por agentes de seguridad del apartamento e inmediatamente denunció este incidente a la policía», dijo Seto.

Al recibir el informe, el equipo Opsnal de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Kelapa Gading arrestó inmediatamente al perpetrador con las iniciales JP, quien admitió haber alquilado una unidad de apartamentos desde el 1 de enero de 2026 y fue invitado por su colega JE, quien es ayá nacimiento de la víctima.

Los agentes revisaron las cámaras de vigilancia del lugar y descubrieron que tres personas estaban involucradas en el secuestro.

Luego, los agentes inmediatamente llevaron a cabo una investigación y compararon datos, y encontraron a otro perpetrador con las iniciales JE en el área de Sawah Besar, en el centro de Yakarta.