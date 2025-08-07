Caótico, el día de la Super League nuevamente rodando, todavía hay clubes

VIVA -Patadas de retraso Liga 1 que ahora cambió el nombre para ser Súper liga El viernes 8 de agosto de 2025, el problema clásico fue reestructurado. Asociación de jugadores profesionales indonesios (Ayuda) reveló que todavía hay cuatro clubes participantes de la Liga 1 en atrasos en el salario de sus jugadores.

Esto fue transmitido directamente por el vicepresidente de APPI, Achmad Jufriyanto, en la conferencia de prensa de National Diputed Resoluciones Chambers (NDRC) celebrada en Yakarta el miércoles pasado.

Aunque reacio a mencionar los nombres de los clubes, Jufriyanto dijo que su partido estaba adoptando un buen enfoque para el asentamiento.

«Para el caso en la Liga 1 [Super League] que ya está en nosotros [APPI] «Tres están en correspondencia, un equipo ha sido procesado en NDRC con un pago total que no se ha completado de Rp4.3 mil millones», dijo Jufriyanto

«Hay cuatro equipos, tres más uno. Tres todavía están en la correspondencia, uno todavía está en el proceso NDRC. Hay 15 jugadores de cuatro equipos», continuó el ex equipo nacional de Indonesia Penggawa.

No solo en la casta más alta, también ocurren problemas similares en la Liga 2. Aunque el número es más pequeño, sino que los atrasos nominales en este nivel se consideran lo suficientemente grandes para el tamaño de la segunda división.

«Para la Liga 2 hay dos equipos que son correspondencia con nosotros, siete equipos están en el proceso de NDRC con un pago total que no se ha completado alrededor de RP3.6 mil millones», dijo Jufriyanto.

Mientras tanto, en la Liga 3, Appi señaló que había dos clubes a los que todavía estaban enviando con respecto a los atrasos salariales, y los otros cuatro estaban siendo procesados en NDRC. Los atrasos totales del salario en este nivel alcanzaron Rp2.5 mil millones.