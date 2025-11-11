Caos entre Barcelona y la Selección Española, Lamine Yamal se convierte en víctima

VIVA – Estrella joven Barcelona, Lamina Yamalse confirma su ausencia para defender la selección nacional Español en los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Georgia y Türkiye.

El motivo es que el jugador de 18 años se está recuperando actualmente de una lesión en el inductor que le ha seguido molestando durante los últimos meses.

En el punto de mira, la Federación Española de Fútbol (RFEF) admitió que estaba sorprendido porque aparentemente el Barcelona realizó una pequeña intervención médica a Yamal sin notificación oficial al equipo médico de la selección.

«El servicio médico de la RFEF expresó su conmoción y preocupación tras conocer el lunes por la tarde que Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar las molestias en la ingle», se lee en el comunicado oficial de la federación.

La RFEF sólo recibió un informe completo por la noche, incluida la recomendación del médico de que Yamal descansara entre 7 y 10 días. Tras considerar el estado del jugador, la federación finalmente decidió devolverlo a Barcelona.

Este caso se suma al largo drama entre el Barcelona y la selección española por la gestión de la lesión de Yamal.

Un problema similar ha surgido desde septiembre pasado, cuando Yamal regresó de su servicio internacional quejándose de la misma lesión.

En aquel momento, el técnico del Barcelona Hansi Flick acusó a España de no cuidar bien a sus jugadores, acusación que luego fue respondida fríamente por el técnico de la Roja, Luis de la Fuente, quien destacó que no estaba interesado en responder a las quejas del técnico alemán.

Yamal se perdió cuatro partidos del Barcelona, ​​luego volvió a aparecer contra la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain, pero volvió a quedar fuera de juego en la derrota ante el Sevilla en octubre y se perdió el parón internacional anterior.

Aunque ha vuelto a aparecer en los últimos seis partidos y ha marcado cuatro goles y tres asistencias, Flick destacó que el estado de Yamal aún no se ha recuperado al 100 por ciento.

«Hay que tener cuidado con él. Ahora es más disciplinado, entrena regularmente en el gimnasio y se somete a tratamientos todos los días. Pero esta lesión no se ha curado del todo», dijo Flick, citado por Marca.

Como sustituto, España llamó a Jorge de Frutos del Rayo Vallecano.

La Roja sólo necesita cuatro puntos de los dos partidos restantes para asegurarse un billete a las finales del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.