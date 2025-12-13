Caos en la gira GOAT de Messi en Calcuta mientras los fanáticos destrozan el estadio







Lo de Lionel Messi Pierna de Calcuta del GOAT Tour se convirtió el sábado en un caos absoluto nada más entrar Messi al campo. Los fanáticos que pagaron sumas considerables por entradas para el evento del Salt Lake Stadium comenzaron a arrojar botellas e intentaron romper las puertas entre las gradas después de que la leyenda argentina se fuera temprano, informó ANI.

Los fanáticos del fútbol enojados recurrieron al vandalismo en el estadio Salt Lake en Calcuta, alegando una mala gestión del evento.

En declaraciones a los medios de comunicación el sábado, fanáticos enojados acusaron además a los ministros y políticos de acaparar el tiempo de Messi y de no cumplir promesas como invitar a la estrella de cine Shah Rukh Khan al evento, informó ANI.

Uno de los aficionados que esperaba ver a Messi, al tiempo que expresaba su enfado, afirmó: «Es un hecho absolutamente terrible. Él vino sólo durante 10 minutos. Todos los dirigentes y ministros lo rodearon. No pudimos ver nada. No tomó una foto». patada única o una sola pena. Dijeron que también traerían a Shah Rukh Khan. No trajeron a nadie. Vino por 10 minutos y se fue. Tanto dinero, emociones y tiempo desperdiciados. No pudimos ver nada», cita la agencia de noticias ANI.

Otro aficionado que quedó muy decepcionado destacó: «Estamos muy decepcionados… Mi hijo estaba muy emocionado de ver a Messi… Creo que es una estafa para la gente. Cuando llegó Messi, todos lo rodearon».

Además, un fan enojado también afirmó que había comprado una entrada por 12.000 rupias pero que no vio la cara de Lionel Messi durante el evento.

Y añadió: «Sólo dirigentes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces…? Tenemos una entrada de 12 mil, pero ni siquiera pudimos verle la cara», informó la ANI.

Otro aficionado, al expresar su opinión sobre la mala gestión de la aparición de Messi en Kolkata, destacó: «Evento absolutamente terrible. Vino solo 10 minutos. Todos los líderes y ministros lo rodearon. No pudimos ver nada. No lanzó ni una sola patada ni un solo penal. Dijeron que traerían a Shah Rukh Khan también. No trajeron a nadie. Vino durante 10 minutos y se fue. Tanto dinero, emociones y tiempo perdido. No pudimos ver nada», como por ANI.

Anteriormente, Messi inauguró virtualmente una estatua suya de 70 pies de altura en Lake Town en Calcuta el sábado, junto con el ministro de Bengala Occidental y presidente del Sree Bhumi Sporting Club, Sujit Bose.

La leyenda del fútbol argentino llegó a la Ciudad de la Alegría temprano en la mañana del sábado ante una abrumadora recepción por parte de los fanáticos. Un gran número de seguidores entusiastas se reunieron en lugares clave de Calcuta, ansiosos por echar un vistazo al ícono del fútbol mundial, lo que refleja la inmensa popularidad de la que disfruta Messi en el país, particularmente en Bengala Occidental.

