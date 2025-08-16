Canucks podría ayudar a veterinar a D-Man a vengarse

El Vancouver Canucks podría tener una oportunidad única para ayudar a un revestimiento veterano azul a regresar a su antiguo equipo. En el proceso, los Canucks también tienen la oportunidad de frustrar a un rival de división.

El revestimiento azul en cuestión es Marc-Edouard Vlasic. El rival de la división en cuestión son los San Jose Sharks. Vlasic fue comprado a principios de este verano por los tiburones. San José abandonó el último año de su Ocho años y $ 56 millones firmados en 2018.

Pero después de 19 temporadas, Vlasic no ha terminado. En declaraciones a la revista en francés, Le Journal de Quebec, Vlasic, dejó en claro que quiere una oportunidad para demostrar que los tiburones están equivocados.

En una pieza del 14 de agostoVlasic declarado en francés traducido al inglés:

«Estoy motivado para entrenar, encontrar un nuevo equipo y empujarlo en la cara de los tiburones».

Ahí es donde un equipo como los Vancouver Canucks puede ayudar a Vlasic a vengarse mientras se acumula a un rival de división. Vlasic buscará otra patada en la lata de la NHL, y no se tratará de dinero. Los Canucks pueden firmar a Vlasic en un acuerdo mínimo de la liga. El objetivo sería mostrar que, incluso a los 38 años, tiene lo que se necesita para ser un forro azul de NHL.

El camino de regreso no será fácil. Pero hay una posibilidad de que Vlasic pueda tener un impacto para los Canucks en el emparejamiento inferior del equipo. Entonces, Vancouver debería al menos patear los neumáticos en Vlasic este verano.

Canucks podría traer a Vlasic a un acuerdo rentable

Firmar Vlasic no sería un esfuerzo costoso para los Canucks. El club podría firmar el Veteran Blue Liner para un contrato de prueba profesional (PTO), con una oferta para un contrato de NHL a tiempo completo si hace el equipo.

Alternativamente, los Canucks podrían seguir adelante y firmar a Vlasic a un contrato de un año que vale la pena la liga mínima. Tal acuerdo no crearía un compromiso de chillidos para los Canucks, al tiempo que le brinda un tiro final Vlasic en la NHL.

Pero hay otra posibilidad. Los Canucks podrían sacar una página del libro de Winnipeg Jets y firmar Vlasic a un contrato cargado de incentivos. Jonathan Toews firmó a un acuerdo por valor de $ 1 millón de salario base, con incentivos de hasta $ 4 millones.

Del mismo modo, el Avalanche de Colorado firmó a Brent Burns con un contrato de $ 1 millón con incentivos que podrían llegar a la marca de $ 3 millones.

Como tal, los Canucks podrían poner una oferta de este tipo sobre la mesa, permitiendo que Vlasic demuestre que todavía pertenece a la NHL.

Vlasic Poses Riesgo calculado para Vancouver

Los Canucks estarían tomando un riesgo calculado al llevar Vlasic al pliegue. Su ventaja es bastante limitada en esta etapa de su carrera. Si bien puede estar buscando demostrar que todavía lo tiene, su papel es más parecido a un defensa de profundidad. Sería sorprendente verlo incluso romper la alineación de la noche de apertura de Canucks.

Entonces, Vlasic podría enfrentar de manera realista la mayor parte de la temporada en la caja de prensa como un rasguño saludable. Pero, de nuevo, las lesiones pueden atacar inesperadamente. Entonces, Vlasic podría entrar en el par inferior de los Canucks.

Sería una exageración imaginar que podría ser algo más que eso. Pero, de nuevo, la venganza es un motivador significativo. Es por eso que los fanáticos no deberían ser negligentes al ver a Vlasic encontrar otro equipo antes de colgar sus patines para siempre.