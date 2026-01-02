Canucks podría arrepentirse de haber cambiado por este veterinario: analista

El vancouver Canucks se arriesgó un poco la pasada temporada baja al adquirir al delantero veterano Evander Kane. Kane se perdió toda la temporada pasada debido a una cirugía para reparar una hernia deportiva. Pero regresó en la postemporada para Engrasadores de Edmonton. En 21 partidos de postemporada, Kane anotó seis goles y 12 puntos.

No fue una mala actuación. Pero con los Oilers teniendo problemas con el tope salarial, trasladar al jugador de 34 años tenía sentido. Entonces, Edmonton envió a Kane a los Canucks. para una selección de cuarta ronda. La medida fue un regreso a casa para el nativo de Vancouver.

La reacción inicial fue que Kane podría haber sido la pieza que faltaba para los Canucks esta temporada. Pero una temporada terrible, sumada a la saga de Quinn Hughes, prácticamente hundió al equipo. Ahora, los Canucks buscan deshacerse de todos sus inminentes UFA.

Ese plan incluye a Evander Kane.

Como tal, las circunstancias que rodearon el intercambio de Kane han llevado al experto Sean McIndoe de The Athletic a especular que los Canucks podrían estar arrepintiéndose del movimiento.

McIndoe escribió lo siguiente en una pieza del 1 de enero:

«En cierto nivel, traer a un veterano local en el ocaso de su carrera tiene cierto sentido, incluso si el tope salarial de $5.1 millones siempre iba a representar una apuesta. Desafortunadamente, Kane no ha valido el precio, con sólo seis goles en la temporada. Pero el mayor problema es que el plan ha cambiado claramente en Vancouver, donde el enfoque se ha desplazado hacia el futuro. Kane es un UFA pendiente, así que si pueden cambiarlo por activos decentes entre ahora y marzo, tal vez sea Aunque al final todo se desvanece.

De hecho, cambiar a Kane puede no ser tan fácil.

Los planes de los Canucks dependen del comercio de Sherwood

El jugador de los Canucks que despierta más interés esta temporada es Kiefer Sherwood. Sherwood ha tenido una muy buena temporada y está en el radar de varios contendientes. Esa situación lo ha convertido en una pieza muy codiciada en la liga.

Se habla de Sherwood que los Canucks podrían canjearlo pronto, como este mes. Es probable que Vancouver quiera negociar con Sherwood y luego pasar a Kane. El club quiere maximizar el retorno de Sherwood. Es por eso que cambiar a Kane antes que Sherwood podría alterar los planes de los Canucks.

Kane Trade podría generar selecciones en el draft de Vancouver

Incluso si los Canucks pudieran encontrar socios comerciales dispuestos, el retorno de Kane no sería sorprendente. Considerando que los Oilers lo dejaron ir por una cuarta ronda, Vancouver podría esperar algo similar.

Quizás un equipo desesperado esté dispuesto a ofrecer una selección de draft y un prospecto. Pero eso sería una ilusión. Pero no se equivoque. Evander Kane sigue siendo un miembro eficaz de la NHL. Por lo tanto, podría demostrar que todos están equivocados al aterrizar en un equipo contendiente que le brinde la oportunidad de triunfar.

Para los Canucks, cambiar a Kane es sólo parte de la reconstrucción emergente. Todo lo que el equipo pueda recuperar será un impulso para la reconstrucción. Aunque todavía existe la posibilidad de que Kane permanezca con el equipo de su ciudad natal. Sería un final apropiado para su carrera, cuando eso suceda.