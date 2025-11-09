Canucks no está en la lista de prohibición de intercambio de Star Center: información privilegiada

El vancouver Canucks ha sido uno de los equipos de los que más se ha hablado esta temporada mientras buscan mejorar en el medio. El club ha sufrido una dosis inusual de lesiones, dejando su profundidad central gravemente mermada.

Esa situación ha provocado especulaciones sobre los objetivos comerciales que los Canucks podrían perseguir esta temporada. Uno de los objetivos más discutidos es Llamas de Calgary Centro Nazem Kadri.

El mayor problema que rodea a Kadri es su cláusula de no cambio de 13 equipos. Según las reglas de la NHL, los equipos que figuran en las listas de no intercambio no están disponibles públicamente. Esa situación ha convertido a los equipos en la lista de no cambios de Kadri en uno de los mayores misterios de la liga.

Sin embargo, el informante Nick Kypreos ha arrojado algo de luz sobre el asunto. en su Columna del 5 de noviembre publicada en SportsnetLos Vancouver Canucks no están en la lista de prohibición de cambios de Kadri. Los Canucks y Canadiens no están en la lista de cosas prohibidas de Kadri, lo que hace que un posible intercambio a otro equipo canadiense sea un movimiento más fácil.

Kypreos escribió:

«Vancouver y Montreal también están interesados ​​en conseguir un centro entre los dos primeros, y un posible intercambio a cualquiera de esos destinos parece más fácil que un traslado a Carolina, ya que los dos equipos canadienses no están en la lista de no intercambios de Kadri».

Si ese es el caso, los Flames podrían apuntar a los Canucks y Canadiens en un posible intercambio. Sin embargo, los Canadiens podrían tener más sentido ya que los Canucks son un rival divisional de los Flames.

Los Canadiens, por otro lado, están en la Conferencia Este. Tal comercio enviaría Nazem Kadri a un equipo que probablemente no dañará a los Flames en el futuro.

Kadri rechazó los huracanes de Carolina

Una de las revelaciones interesantes que hizo Kypreos es que los Carolina Hurricanes están en la lista de no intercambio de Kadri. Los Hurricanes han estado tratando desesperadamente de atraer a un delantero de renombre a su club. La temporada pasada, los Hurricanes intentaron contratar a Mitch Marner después de verse obligados a canjear a Mikko Rantanen.

Esta temporada, los Hurricanes continúan buscando una mejora importante. Sin embargo, Kadri, en particular, no parece motivado para unirse a los Hurricanes. Esa situación podría hacer que lidiar con los Canucks sea mucho más fácil para los Flames.

Canucks es una opción sólida para Kadri

Mientras tanto, los Canucks encajarían perfectamente con Kadri. Los Canucks tienen una apertura natural en el centro. El pívot de primera línea Elias Pettersson no ha estado a la altura de las expectativas esta temporada. El club también ha perdido al pívot de segunda línea Filip Chytil por lesión.

En esas circunstancias, Kadri podría deslizarse hacia la línea superior de los Canucks. Tal movimiento le daría al entrenador Adam Foote cierta libertad para dejar a Pettersson en la segunda línea, aliviando así parte de la presión sobre el delantero sueco.

La otra gran pregunta sería qué quieren los Flames a cambio de Kadri. Habría que imaginar que el precio de venta tiene que ser alto. Los Flames pueden reducir su demanda, especialmente si otros delanteros como el capitán de los St. Louis Blues, Brayden Schenn, llegan al mercado.

Una afluencia repentina de los seis mejores delanteros del mercado comercial podría hacer bajar el precio de Kadri. Entonces, el aterrizaje de Kadri con los Canucks puede ser cuestión de tiempo.