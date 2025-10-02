Cantario de rehenes por propietarios de minería ilegal, tres periodistas fueron rescatados por miembros del TNI

East Luwu, Viva – Tres periodistas que cubrían actividades mineras ilegales de C en la aldea de Teromu, distrito de Mutarana, regencia de East Luwu, fueron alojados por el propietario de la mina. Este rehén duró casi una hora antes de que finalmente los tres fueran rescatados por miembros del TNI.

Leer también: Prabowo cerrará 1,000 minas ilegales en Bangka Belitung, afirmará salvar Rp22 T



Mulyadi Umar, uno de los periodistas que fue víctima, reveló que durante el rehén, se vieron obligados a eliminar fotos y videos que grabaron actividades minas ilegales el. De hecho, Slamet, el dueño de la mina, junto con su hijo trató de apoderarse del equipo de trabajo de los periodistas.



Actividades de excavación minera en el área de cuenca de Mangkatana (DAS), East Luwu

Leer también: DPR admite Mind ID superando la minería ilegal y el desarrollo de estaño posterior



En un estado de presión y sintió que su seguridad estaba amenazada, Mulyadi preguntó la ayuda de su colega que era miembro del TNI en el Palopo 1403 Kodim. «Pak Rusli de Kodim 1403 Palopo llamó a Slamet y solicitó que nos liberemos pronto, luego seremos liberados», dijo Mulyadi Umar, jueves (10/10/2025).

Mulyadi explicó que él y dos de sus colegas vinieron al sitio de la mina después de recibir muchas quejas públicas sobre actividades ilegales de excavación C que se pensaba que dañaban el medio ambiente y que las autoridades relevantes dejaron sin acción.

Leer también: El senador PFM destacó el desempeño del jefe de policía regional de Papúa Occidental, aludiendo a problemas mineros ilegales al alcohol



Este caso desencadena la ira pública. Varios residentes acusaron a la existencia de agentes de policía que estaban involucrados o cerraron deliberadamente los ojos a actividades mineras ilegales en la región. La acusación se estaba fortaleciendo porque muchas minas sin permiso operaban durante años sin acciones firmes.

«La policía debe poder refutar la acusación con acción. Este golpe ha sido mía durante mucho tiempo ilegalmente, pero por qué queda sin control», dijo un residente.

Respondiendo a esto, el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de East Luwu, Bripka Muh Andi Taufik, enfatizó que Slamet había sido asegurado para un examen más detallado. La policía también ha realizado la escena del crimen (TKP) presentando a las víctimas.

«Hemos asegurado a los perpetradores en la estación de policía para interrogarnos. También hemos llevado a cabo la escena del crimen con víctimas en aras de la investigación», explicó Taufik. (Haswadi/Tvone/East Luwu-Sulsel)