Cantantes con ropa mínima bailan en el evento de Isra Miraj en Banyuwangi, Internautas: ¡Esto es contaminación!

BanyuwangiVIVA – Un vídeo que muestra la actuación. cantante con ropa mínima en el evento de conmemoración Isra Miraj en Banyuwangi, Java Oriental, viral en las redes sociales.

El video llamó la atención debido al desajuste de contexto entre la advertencia religiosa y la forma de entretenimiento que se muestra.

Visto a través de cargas de cuentas de TikTok @jawa.timur24jam, Una cantante vestida con escasa ropa negra fue vista bailando en el escenario con movimientos eróticos, mientras cantaba canciones acompañadas de música. Junto al cantante, también se vio bailando a un hombre con camiseta blanca.

Al fondo del escenario se mostraba una inscripción que conmemoraba el Isra Miraj del Profeta Muhammad SAW, mientras que los músicos vestían ropa islámica.

En el lado izquierdo del escenario, también se vio a otra cantante sentada esperando su turno para actuar, también vestida con ropa reveladora y diminuta.

La escena de corte generó preguntas públicas sobre la idoneidad del concepto del programa, no solo sobre las apariencias individuales.

La búsqueda muestra que el incidente en el video ocurrió en la aldea de Parangharjo, distrito de Songgon, Banyuwangi.

Después de circular en las redes sociales, el vídeo generó varios comentarios decepcionados de los internautas que pensaban que el evento no estaba en línea con los valores de la conmemoración de Isra Miraj.

Varios comentarios destacaron aspectos éticos y sensibilidades con respecto a los eventos religiosos. “Denuncien esta contaminación», escribió un internauta.

«Aunque no soy una persona religiosa, me duele el corazón al ver esto, oh Mensajero de Dios, perdónanos,«escribió otro internauta.

El tono de la crítica también se dirige a las comparaciones con otras actividades religiosas. “De esta manera, no se disuelve. Los estudios que analizan el Corán y la Sunnah se disuelven,escribió un internauta mientras que otro comentario decía: “«No es ético o no, el evento de Isra Mi’raj, que tiene un tinte islámico, está adornado con eventos de LC».