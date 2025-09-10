Cantante D4VD ‘Totalmente cooperante’ con autoridades que investigan el cadáver

Artista con sede en Nueva York D4VD Según los informes, está «totalmente cooperante» con las autoridades en su investigación en un cuerpo femenino descompuesto que se encuentra en un Tesla que fue registrado para él. El desarrollo fue informado por primera vez por Noticias de NBC.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron llamados al patio de remolque de Hollywood el lunes por la tarde para buscar un mal olor que emana del automóvil, que había estado en el patio durante algunos días. La policía encontró el cuerpo, colocado dentro de una bolsa, en el tronco delantero del Tesla.

No hay información inmediata sobre la identidad de la persona que se encuentra dentro del Tesla, aunque el automóvil está registrado en Hempstead, Texas, al cantante y compositor. El vehículo fue confiscado la semana pasada después de ser abandonado en las colinas de Hollywood, donde los vecinos se quejaron de un olor podrido. A partir del 9 de septiembre, el caso estaba siendo tratado como una investigación de muerte.

El artista de 20 años, nacido David Anthony Burke, está actualmente cerca del final de su gira norteamericana «marchita». El martes por la noche, actuó en Minneapolis sin abordar la situación.

El músico es mejor conocido por los singles «Here With Me» y «Romantic Homicide», que han logrado más de 1.500 millones de transmisiones de Spotify. El cantante lanzó su segundo álbum de estudio, «Withered», en abril. Una versión de lujo del álbum está programada para llegar el 19 de septiembre.

Wwd informa que Crocs y Hollister eliminaron D4VD de la primera campaña conjunta de las marcas, la colección «Dream Drop». La campaña se realizó en vivo el 3 de septiembre y presentó D4VD, además de otras celebridades, como modelos.

Los representantes de D4VD, Crocs y Hollister no respondieron de inmediato a VariedadSolicitudes de comentarios.