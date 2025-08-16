Cantando mientras Atracción, Yura Yunita afirmó estar temblando para montar una gran criatura alta en la actuación de Sabang Merauke

Yogyakarta, Viva – Cantante Yura Yunita será uno de los artistas en Rendimiento de Sabang Merauke (PSM) El Broadway indonesio: Nusantara Hikayat. Esta actuación cultural se organizará en Indonesia Arena Senayan, Yakarta, el 23 y 24 de agosto de 2025.

Se reunió durante el último entrenamiento antes del espectáculo, Yura Yunita afirmó haber sido muy conmovida a pesar de que solo fue un ensayo. Además, cuando realmente funciona más tarde. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Se siente solo un ensayo, la vibración ha sido muy grande. Sus sentimientos, precisamente cuando nuestras actuaciones sienten el proceso que realmente disfrutamos y simplemente ensayamos, se siente realmente amor de Indonesia», dijo Yura con entusiasmo, se conoció después del ensayo final en Graha Wana Bhakti Yasa, Yasaytakarta, recientemente recientemente.

El cantante de discursos internos cree que esta actuación de Sabang Merauke será la Broadway más grande de Indonesia.

«Cuando más, Indonesia tiene una Broadway de este inysmal, esta grande, con una producción muy grande. En mi opinión, esta es la mayor Broadway», dijo Sparkling.

«En esencia, la riqueza cultural de esta clase es solo Indonesia que lo ha hecho», agregó.

La esposa de Donne Maula me dijo, por la actuación que se organizará 4 veces el espectáculo en dos días, ha practicado durante aproximadamente 2 meses.

«Y creo que Sabang Merauke-La Broadway indonesia, no solo un espectáculo, es realmente un movimiento cultural que siento que Dios quiere del 23-24 de agosto haremos historia para la cultura indonesia», dijo con entusiasmo.

Sin embargo, apareciendo en un gran escenario que involucra hasta 1500 artistas, admitió que Yura proporcionó sus propios desafíos. Además, el cantante del mundo fallecido se requiere no solo para cantar sino también mientras muestra atracciones inusuales.

«Tal vez si yo soy el desafío porque se llevará al aire con una altura extraordinariamente alta y montará una criatura muy grande y la altura es de más de 3 metros, eso es todo. Geter en realidad, pero lo que sea que hagamos por Indonesia», concluyó.

Además de Yura Yunita, la presentación de Sabang Merauke será animada por una serie de músicos principales, como Padi RebornChristine Tambunan, Yuyun Arfah, Mirade Sonia, Sruti Respati, Alsant Nababan, Gabriel Harvianto, Taufan Purbo, Nino Prabowo, Roland Rogers y Swain Mahisa.

Ticket Sabang Merauke – El Indonesio Broadway 2025 todavía está disponible y se puede comprar a través de Tiket.com.