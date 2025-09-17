Cannes sin considerar el ganador del jurado ‘Un poeta’ representan Colombia en Oscars en Oscar

Colombia ha elegido Cannes una mirada determinada ganador del jurado «Un poeta«Como su sumisión al 98 Premios de la Academia Categoría de características internacionales.

Expresando su deleite por el honor, la escritura de Helmer Simón Mesa Soto dijo: «Desde su lanzamiento en los teatros colombianos, ‘un poeta’ ha sido bellamente recibido por el público. Muchos colombianos lo han visto y se han conectado con nuestro poeta. Eso es lo que más nos ha entusiasmado. Ahora, sabiendo que representaremos a Colombia en el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino hacia la carretera. Oscar es un gran honor y el comienzo de un viaje que esperamos abrir un nuevo capítulo para el cine colombiano «.

Descrito por Variedad Como una «fábula hilarante sobre tratar de llevar una vida creativa y fallar miserablemente en hacer fin de mes», la comedia oscura sigue al fallido poeta Oscar Restepo, interpretado por Ubeimar Ríos, cuya vida se está desmoronando. Encuentra la oportunidad de redimirse cuando conoce a una joven poetisa talentosa y la lleva bajo su ala. Pero a medida que se involucra más en guiarla, comienza a preguntarse si la poesía realmente es lo mejor para ella.

La película cambia tonalmente entre la comedia, el drama, la parodia y la tragedia, lo que la hace, según Mesa Soto, su trabajo más personal hasta la fecha.

«Esas películas sobre escritores o poetas a menudo parecen hechas para el primer mundo: quería crear una versión de eso desde la perspectiva de Colombia, desde este lugar tropical, complejo y único», dijo. Variedad en una entrevista anterior.

«Al terminar mi primera película, me sentí abrumado y algo desilusionado con el cine y el arte, es muy difícil, especialmente en Colombia. Incluso consideré que dejar de fumar el cine por completo. También soy profesor universitario, así que tal vez me acabo de enfocar en la enseñanza. Me imaginé en 20 años como una especie de profesor bohemio, viviendo de su pasado, como algunos de los maestros de poetas, que me di cuenta de AyeLy, me imaginé, me imaginé, me imaginé. Mundo surrealista donde creían que eran grandes artistas. dijo.

«Un poeta» fue filmado en Medellín con un elenco combinado de profesionales y no pros que incluye a Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto y Humberto Restepo.

Colombia ha sido nominada para un Oscar una vez hasta ahora con «Ciro Guerra»Abrazo de la serpiente«En 2015. Su siguiente oportunidad llegó con» Birds of Passage «, codirigida por Guerra y Cristina Gallego, que hizo la lista corta en 2018.

Juan Sarmiento G., Manuel Ruiz Montealegre y Mesa Soto sirven como productores en la coproducción de Colombia-Germany-Sweden. Sus coproductores son Katharina Bergfeld, David Herdies, Michael Krotkiewski, Heino Deckert y Kristina Börjeson.

Distribuidor Arthouse 1-2 especial libera la película en América del Norte mientras Luxbox Maneja las ventas internacionales.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.