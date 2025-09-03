Cannes, los festivales de cine de Venecia surgieron cuando Toronto y Sundance lucharon

La última edición del Festival de Cine de Toronto Viní y fui con un encogimiento de hombros. Los amantes del cine serían perdonados si nunca hayan oído hablar de ninguno de los estrenos mundiales de alto perfil de la festival, como «Edén», «Unstoppable», «Nightbitch» y «Nutcrackers», a pesar de las estrellas como Jude Law, Sydney Sweeney, Jennifer Lopez, Amy Adams y Ben Stiller.

La alineación inmemorable se mantuvo en marcado contraste con el asunto deslumbrante en el Festival de Cine de Veneciaque tuvo lugar una semana antes y presentó una serie de jugadores de premios y éxitos de taquilla, incluido el drama brasileño «Estoy todavía aquí», «Beetlejuice Beetlejuice» y «Babygirl» de Tim Burton con Nicole Kidman. Junto con el Festival de Cine de CannesVenecia se ha disparado en popularidad y notoriedad, ya que sus homólogos de América del Norte, especialmente Toronto y Sundance, han luchado por seguir siendo relevantes.

Como indicadores de la creciente influencia de Cannes y Venecia después de que Covid sacudió el negocio del cine, el ganador de la Mejor Película del Oscar del año pasado, «Anora», debutó en Cannes, y su probable competidor más cercano, «The Brutalist», se inclinó en Venecia. Mientras tanto, el ganador del premio de audiencia más reciente de Tiff, generalmente un precursor de los Oscar, fue «La vida de Chuck», que no causó un chapuzón cuando finalmente aterrizó en los cines este verano. Y el ganador del Gran Premio del Jurado de Sundance, «Atropia», todavía no ha asegurado la distribución, mientras que el ganador de 2024, «In the Summers», obtuvo solo un lanzamiento teatral simbólico.

La pandemia fue en parte responsable del desequilibrio hacia los festivales internacionales, que anteriormente se había visto como a la par de sus competidores norteamericanos. Las diferentes oleadas y variantes de Covid significaban que Sundance tenía que cancelar no una sino dos reuniones en persona. Y Canadá tenía directrices de cuarentena y distanciamiento social mucho más estrictas, lo que resultó en una asistencia obstaculizada y muchas estrellas que optaron por omitir TIFF por completo.

«Venecia ha aumentado por completo de perfil porque lograron operar mejor que nadie durante la pandemia», dice John Sloss, un agente de ventas veterano y fundador de Cinetic Media. «Eso les dio impulso».

Compuesto los problemas para los festivales de América del Norte, Toronto Perdió su patrocinador principal, Bell Canadaen 2023, y las ediciones canceladas de Sundance dejaron la organización en un agujero financiero profundo. Mientras tanto, numerosos cambios de liderazgo en Sundance han creado una sensación de inestabilidad, con la directora del festival Tabitha Jackson y la CEO Joana Vicente dejando sus trabajos después de menos de tres años. (Eugene Hernández, el respetado ex jefe del Festival de Cine de Nueva York, ha asumido el cargo de director del festival mientras Sundance busca un nuevo CEO).

Pero los ejecutivos de estudio y los estrategas de premios creen que Toronto y Sundance pueden haber sufrido lo peor, y están listos para un rebote. TIFF, que comienza su 50ª edición el 4 de septiembre, ha reunido su alineación más fuerte desde la pandemia, con estrenos mundiales de la última whodunit de Rian Johnson, «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», así como el Derek Cianfrance, el crimen «Roofman», protagonizando a Channing Tatum y Kirsten Dunst. Otras películas que debutarán en el norte son la comedia de Aziz Ansari «Good Fortune» con Keanu Reeves y «Rental Family», que podría poner a Brendan Fraser en la carrera de los Oscar por primera vez desde «The Whale».

Sundance, después de decidir mudarse de Park City, Utah, a Boulder, Colorado, en búsqueda de un apoyo gubernamental más generosoes tener una oportunidad para actualizar. Aunque el festival no se muda hasta enero de 2027, hay esperanza de que partir de la elegante ciudad esquí le permita a Sundance atraer el tipo de voces audaces que ponen el festival en el mapa.

«Lo más prometedor que veo en el circuito del festival es Sundance mudarse a Boulder», dice el copresidente de Sony Pictures Classics, Tom Bernard. «Si miras a la audiencia que está en Sundance actualmente, ya no son los jóvenes los que vienen a descubrir películas. Eso cambia la programación, porque la audiencia cambia. Con Sundance va a Boulder, tendrán 5,000 oculares nuevos cada año. Creo que van a cultivar un público más joven que está ahí para Discovery».

No se puede escapar de la realidad de que el negocio que surgió alrededor de Sundance en los años 90 y Aughts temprano se ha derrumbado. Solía ​​ser que las películas de arte como «Little Miss Sunshine», «The Blair Witch Project» y «Napoleon Dynamite» rompieron rutinariamente a la corriente principal; Ahora es raro que una película de Sundance consigue un acuerdo de distribución salpicado, y mucho menos obtiene ganancias en los cines.

Y los principales estudios están haciendo menos películas de prestigio del tipo que una vez usó a Toronto como una almohadilla de lanzamiento, prefiriendo desviar más recursos a los éxitos de taquilla y la tarifa familiar de acción. Al mismo tiempo, las compañías tradicionales de Hollywood como Disney y Warner Bros. están tratando no solo con la competencia de los servicios de transmisión, sino también con Tiktok, YouTube y otras plataformas que ofrecen formas de entretenimiento más inmediatas y de tamaño bocado.

«No solo festivales, sino que todo el ecosistema cinematográfico está siendo desafiado en este momento», dice un financiero de cine. «Dado que todo está interconectado, todos están sufriendo. Cuando ocurrió la pandemia, la gente salió del hábito de ir a los cines y aún no lo han recuperado».

Al igual que Sundance, Toronto está buscando sacudir las cosas. A principios de este año, el festival anunció planes para lanzar un mercado cinematográfico formal como parte de su edición 2026. Toronto quiere posicionarse como un centro de tratos. Pero algunas cifras de la industria se preocupan de que ya hay demasiados mercados de este tipo, particularmente porque las empresas se han vuelto más conservadoras sobre gastar dinero para comprar las películas o paquetes completados vendidos allí.

«Todos en todos los ámbitos (compradores, vendedores, agentes) han apretado significativamente su cinturón», dice Todd Olsson, presidente de ventas internacionales de Highland Film Group. «Por lo tanto, puede que no valga la pena enviar personas a todos estos mercados y festivales diferentes. Puede ser muy costoso».

Otra gran razón para el cambio de autoridad es que Venecia y Cannes atraen a un fuerte contingente de ejecutivos de cine europeos y creativos, muchos de los cuales son votantes de premios. Eso es importante porque en los últimos años, la Academia de Artes y Ciencias de la Cine de Motion ha ampliado el número de votantes internacionales, dándoles una mayor influencia En lo que captura los mejores premios en los Oscar.

«Los premios en los últimos siete a 10 años se han vuelto más internacionales en términos de la base de votación», dice Nick Shumaker, jefe de AC Independent, una división de ventas y finanzas de contenido anónimo. «No hay mejor lugar que Cannes o Venecia para lanzar una película que se siente como si pertenece a la conversación de premios».

También ayuda que Cannes y Venecia sean dos de los lugares más impresionantes del mundo. Después de todo, una alfombra roja en el centro de Toronto no es rival para un estreno en la Costa D’Azur o la ciudad flotante. Cannes se ha vuelto casi tan famoso por su moda como por las películas que exhibe. Y en los últimos años, Venecia ha ofrecido su parte de la memorable apariencia de la alfombra roja (piense en Lady Gaga y ella tocado de alta costura) y momentos virales que llaman la atención del mundo (un lloroso Brendan Fraser Estudiando en una ovación de pie). Estas instancias por sí solas justifican los costos asombrosos de volar talento a la mitad del mundo.

Debido a que Cannes requiere que sus películas sean lanzadas teatralmente, Netflix no puede mostrar películas en el festival. Eso dejó a Venecia como la plataforma de lanzamiento de facto para los principales contendientes de los Oscar de Netflix, una posición envidiable dada que el streamer ha seguido desembolsando grandes dólares a los autores de la lista A en su búsqueda para finalmente aterrizar una estatuilla de la Mejor Película. Este año, Venecia es anfitriona de las películas de Netflix de Guillermo del Toro («Frankenstein»), Kathryn Bigelow («A House of Dynamite») y Noah Baumbach («Jay Kelly»), que ofrecen estrellas como Jacob Elordi, Adam Sandler, Idris Elba y George Clooney. Pocas reuniones pueden competir con ese nivel de celebridad.

Mientras tanto, Toronto ha sido acusado de no ser lo suficientemente curado y simplemente mostrar demasiadas películas, lo que hace que sea más difícil para las películas destacarse. Pero lo que Toronto ofrece es el público lleno de lugareños, cuyos gustos están más alineados con los de los cinéfilos promedio, dando a los estudios una mejor idea de cómo se tocarán las películas fuera de un escenario del festival.

«Toronto es populista», dice un ejecutivo de estudio independiente. «No suena tan sexy como ir a Italia o a las montañas». Pero «a la gente todavía le gusta ir a Toronto», dice otro ejecutivo de estudio independiente. «No es difícil llegar; no es costoso como Cannes. Es un gran lugar para el público regular».

Los ejecutivos admiten que Toronto no está atrayendo el tipo de atención de los medios de pared a pared que ofrecen Cannes y Venecia. Sin embargo, piensan que solo tomará algunas alineaciones fuertes para cambiar las cosas.

«El segundo Toronto tiene un ganador del premio de audiencia que es nominado para los Premios de la Academia», dice Scott Shooman, jefe de IFC Entertainment Group, «los vuelve a encarrilar».