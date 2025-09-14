Canelo Alvarez y su esposa Fernanda Gómez anuncian noticias personales

﻿Han sido unas semanas ocupadas para Canelo (cuyo nombre real es Saul) Álvarez y su esposa Fernanda Gómez antes de la estrella pelea masiva Versus Terence «Bud» Crawford. En agosto, Álvarez dejó su entrenamiento para estar con Gómez para el nacimiento de la nueva hija de la pareja.

El nacimiento ocurrió aproximadamente un mes antes del enfrentamiento de Álvarez contra Crawford. De acuerdo a Ilustrado deportivoLa nueva incorporación es el quinto hijo y segundo hijo de Álvarez con Gómez.

«Dejé el entrenamiento para estar al nacimiento de mi hija», dijo Álvarez a Charlotte Daly de Daily Mail para una característica del 11 de septiembre de 2025. “Recibí a mi hija y todo fue increíble.

«Era muy hermoso. Pero luego tuve que volver a mi campo de entrenamiento. Fue increíblemente difícil estar lejos de ellos. Especialmente cuando acababa de llegar, pero hizo que se sintiera motivado. Hago todo por ellos. Ganaré esta pelea por ellos».

El bebé vino antes de que Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez esperaban

Gómez apareció en el documental de Netflix «Countdown Canelo vs. Crawford». La esposa de Álvarez reveló que planeaba estar en la pelea, incluso cuando se creía que el nacimiento ocurrió más cerca de la fecha del partido. La pareja quería tener un parto natural y no esperaba que el gran evento ocurriera hasta septiembre.

«No tenemos una fecha exacta porque queremos que sea un nacimiento natural, pero aproximadamente alrededor de septiembre», reveló Gómez en el Episodio 1 de «Countdown Canelo vs. Crawford».

La esposa de Canelo Fernanda Gómez en la pelea vs. Terence Crawford: «Lo que me da confianza es que siempre me hace sentir tranquilo»

Dirigiéndose a la lucha de Álvarez contra Crawford, Gómez seguía segura mientras observaba la preparación de su esposo. La esposa de Álvarez señaló que el enfoque firme del boxeador estrella sigue siendo el mismo sin importar al oponente.

«Lo que me da confianza es que siempre me hace sentir tranquilo, porque veo que tiene mucha confianza», dijo Gómez durante el episodio 2 de «Countdown Canelo vs Crawford». “Siempre se prepara de la misma manera, ya sea un rival más duro o que pueda ser más fácil para él.

«Siempre prepara la misma manera. Así que eso me da la tranquilidad».

Tanto Canelo Alvarez como su esposa Fernanda Gómez son de Guadalajara, México

Tanto Álvarez como Gómez nacieron en Guadalajara, México. Gómez ha creado una base de fanáticos con la suya con 1.6 seguidores de Instagram. En mayo, Gómez ofreció un mensaje sincero a su esposo.

«¡Orgulloso de ti, poner el nombre de México muy alto🇲🇽!» Gómez notó En el 4 de mayo, mensaje en X.

Gómez también recurrió a las redes sociales para ofrecer a su esposo los deseos de cumpleaños en julio.

«Feliz cumpleaños al rey de nuestra casa ❤️ Eres más que amor 🤍», dijo Gómez en un 18 de julio, Post de Instagram. «Te amamos 🥰 por muchos más a tu lado 🎂».

Canelo Álvarez espera pasar tiempo con su esposa e hijos después de la pelea contra Terence Crawford

Además de la nueva incorporación a la familia Álvarez, el boxeador se ha centrado en prepararse para enfrentar a Crawford en uno de los partidos de boxeo más marquesinas en los últimos años. Álvarez espera pasar tiempo con su esposa e hijos una vez que se complete la pelea.

«Cuando necesito ir a un campo de entrenamiento, ellos entienden», dijo Álvarez al Daily Mail. «Es mi trabajo y todos entramos en esa mentalidad cuando llega una pelea. Una vez que termine esta pelea, pasaré tiempo con ellos».