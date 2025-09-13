Canelo Alvarez vs Terence Crawford Hora de inicio y cómo ver

Esta noche, Canelo Álvarez y Terence Crawford chocará por el título de peso súper mediano indiscutible en el primer evento de boxeo Zuffa.

Canelo está en medio de una racha de seis victorias de pelea que lo ha visto quedarse invicto desde su derrota de 2022 ante Dmitry Bivol en el peso claro, mientras que en el otro lado, Crawford está buscando agregar a su récord impecable después de una decisión unánime sobre Israil Madrimov el verano pasado.

Antes de la pelea de esta noche, aquí están todos los detalles de reloj necesarios:

Canelo Alvarez vs. Terence Crawford Guía de vigilancia:

Fecha: 13 de septiembre

13 de septiembre Ubicación: Las Vegas

Las Vegas Evento: Estadio Allegiant

Estadio Allegiant Hora de inicio: 6 pm PT , 9 pm ET (tarjeta principal)

6 pm PT 9 pm ET (tarjeta principal) Canelo vs. Crawford estimó el tiempo de caminata : 9:30 pm PT 11:30 PM

: 9:30 pm PT 11:30 PM Cómo ver: Netflix

Si bien la pelea de esta noche se transmitirá en Netflix, se requiere una suscripción.

En el momento de la publicación, Netflix está ofreciendo tres planes diferentes:

Estándar con anuncios: $ 7.99 por mes

Estándar: $ 17.99 por mes

Premio: $ 24.99 por mes

Canelo Alvarez habla de Bud Crawford Fight

Teniendo en cuenta que Terence Crawford está saltando a múltiples clases de peso para la pelea de esta noche, la estrella estadounidense ha llamado la atención con su físico.

La forma en que Canelo Álvarez ve las cosas, sin embargo, los músculos no significan nada dentro del anillo. Durante el Grandes llegadas El 9 de septiembre, explicó:

«Nada. Los músculos para mí no significan nada. Luché antes con chicos más grandes y no significa nada. Pero cuando vi [the picture]Te das cuenta de que hace un buen campo de entrenamiento y me hizo feliz porque va a ser una buena pelea.

«Voy a usar todas mis ventajas durante el ring, y veremos el 13 de septiembre».

Terence Crawford cierra la charla de lesiones antes de la pelea de Canelo

Antes de la pelea de esta noche, ha habido rumores de que Crawford está lidiando con una lesión.

Durante una entrevista con Fight Hub TVDerritió rumores de una posible lesión en el hombro, explicando:

«¿Me ha dado una lesión en el hombro ahora? Creo que la gente que se les ocurrió sus propias travesuras, ¿sabes? Terence Crawford recibió una lesión en el hombro, Terence Crawford no está en forma, es lento, muchos están con todo tipo de cosas».

A pesar del hecho de que Crawford se dirige a la pelea con un récord invicto, muchos fanáticos predicen que Canelo Álvarez obtendrá la victoria.

Como explicó Crawford, la duda no es nada nuevo para él:

«Me han dicho que nunca estaré donde estoy. Me dijeron que necesito conseguir otro trabajo porque nunca seré un campeón mundial. Tantas cosas que me han dicho toda mi vida y que estoy como, ‘Ok, mírame hacerlo’. Con mi propia creencia, no me importa lo que nadie más diga porque me siento cómodo en mi propia piel «.

Canelo vs. Crawford Tarjeta completa:

Tarjeta principal

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (peso súper mediano)

(peso súper mediano) Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr (Súper Welter Weight-Evento principal)

(Súper Welter Weight-Evento principal) Christian Milli vs Lester Martínez (peso súper mediano)

(peso súper mediano) Mohammed Alakel vs John Ornelas (ligero)

Tarjeta preliminar