Canelo Álvarez recibe un mensaje claro a Floyd Mayweather Jr.

En su séptima defensa del cinturón de boxeo de súper medio unificado, un campeonato con el que ganó nocaut técnico de noveno ronda De Billy Joe Saunders, el 8 de mayo de 2021, Saul «Canelo» Alvarez perdió todos sus títulos ante el invicto invicto Terence «Bud» Crawford por una decisión unánime clara el sábado por la noche en Allegiant Stadium en Las Vegas.

La pelea fue uno de los eventos de boxeo más vistos de la historia, con una asistencia de 70,482Segundo para un partido de boxeo interior solo para los 73,126 que aparecieron para ver a Álvarez luchar contra Saunders en el estadio AT&T en Arlington, Texas, hace más de cuatro años.

Se espera que la pelea establezca el registro de la audiencia

Transmitido vivir en Netflix sin adicional cobrar al El servicio es de casi 302 millones Suscriptores, se espera que la pelea destrozara los registros para la audiencia de un evento de boxeo en vivo.

En la pelea, Crawford, quien cumplirá 38 años a finales de este mes, superó constantemente a Álvarez mientras obtuvo numerosos golpes sólidos, especialmente al lado de la cara del campeón defensor de 35 años que se volvió cada vez más enrojecido y crudo a medida que la pelea estaba en la pelea.

Al final, Álvarez admitió«Simplemente no pude entender el estilo».

El estilo de Crawford recuerda el oponente de Canelo anterior

La capacidad de Crawford para mantener el movimiento en el ring y esquivar o desviar la mayoría de los ganchos correctos potencialmente devastadores de Álvarez era una reminiscencia de una pelea hace 12 años, cuando Álvarez tomó en otro luchador invictoFloyd Mayweather Jr.

El estilo de Mayweather también frustró a Álvarez, quien, como la mayoría de los luchadores, Mayweather enfrentó simplemente no pudo penetrar en su defensa virtuosa.

Pero mientras Mayweather luchó casi por completo a la defensiva, moviéndose, agachándose y tejiendo mientras lanzaba los golpes suficientes para obtener una victoria de decisión unánime, la primera de lo que ahora son Solo tres pérdidas en Álvarez’s Carrera de 20 años y 68 peleas: Crawford realmente luchó.

En su 42a victoria consecutiva con cero derrotas o empates, Crawford se movió alrededor del ring y mantuvo una gran guardia, obstaculizando los intentos de Álvarez de aterrizar ganchos devastadores o intimidarlo en una esquina. Pero en lugar de lanzar tiros selectivos, Crawford contrató repetidamente al hombre más grande, entrando en intercambios violentos y enérgicos contra las cuerdas y en el centro del ring.

El mensaje claro de Canelo a Mayweather Jr.

Después de la pelea, como se cita por El atléticoÁlvarez tenía un mensaje claro para su oponente ahora retirado de 2013.

«Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather», declaró Álvarez.

Sin lugar a dudas, Mayweather Jr., ahora de 48 años, tendrá algún tipo de respuesta cuando el comentario de Álvarez vuelva a él.

Mayweather acumuló un récord de 50-0, ganando más peleas que cualquier otro boxeador que se retiró invicto. Rompió el récord anterior celebrado por pesado rocoso Marciano quien se retiró en 1955 con 49 victorias sin pérdida o empate.

Álvarez, Crawford discuten el futuro (más o menos)

Mayweather no ha entrado en el ring en una capacidad oficial desde el 26 de agosto de 2017, cuando detuvo el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, quien estaba haciendo su debut en el boxeo, en la décima ronda en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Álvarez dejó abierta la cuestión de si planea retirarse después de la derrota ante Crawford, aunque en una entrevista posterior a la pelea con el analista de Ringside Max Kellerman, parecía abierto a la idea de una revancha con Crawford.

En cuanto a Crawford, él también no era compromiso con su futuro, pero insinuó: «¿Sabes, quién sabe? Podría bajar a 160».

Ese es el límite de peso de la división de peso mediano del boxeo.