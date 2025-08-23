Candra Darusman une la música y la alfabetización a través de este

Yakarta, Viva – Músico así como pensadores Candra Darusman Volver para presentar el último trabajo. Esta vez lanzó dos medios a la vez: un a titulado Salah y libro Titulado Ciclo invisible: encender la innovación y la creación para el progreso.

Ambas obras se lanzaron con la Fundación Indonesia de Torch Pustaka. Candra enfatizó que la música y la alfabetización son una forma de transmitir preocupación por la condición de la nación mientras iluminan las esperanzas del futuro de Indonesia. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La canción Salah misma nació de la reflexión personal de Candra Darusman sobre la condición de la nación.

«Su poesía contiene una visión crítica pero educada, oración de esperanza y una invitación al cambio», explicó Candra, en su declaración, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

Lo que hace que esta canción sea especial es la colaboración de los géneros cruzados, generaciones y musicales. Los músicos pop, Dangdut, a Jazz aparecen junto con los músicos jóvenes y senior.

La participación del cantante de Sri Lanka, Umaaria, que también tiene la sangre de la ascendencia indonesia, es el foco principal. La participación de Umaria es el resultado de una iniciativa con el embajador indonesio en Sri Lanka, Dewi Tobing y el embajador de Sri Lanka a Indonesia, el Prof. Jayanath Colombage. Se espera que esta colaboración fortalezca el intercambio cultural y la diplomacia creativa a través de la música.

No solo a través de la música, Candra también saludó a la generación más joven a través del libro de ciclo invisible escrito con Agugg Setiyo Wibowo. Este libro está dirigido a la generación 1997-2012, que se considera la columna vertebral del progreso hacia Indonesia Gold Indonesia 2045.

En este libro, Candra y Agugg introdujeron dos conceptos clave. Primero, innovación. El proceso de traer inventos tecnológicos a usuarios, mercados e industria. Este proceso requiere una estrategia planificada, análisis efectivo, mapeo de oportunidades y utilización de sus fortalezas para satisfacer las necesidades humanas.

Segundo, Creación. Arraigado en ideas y creación de obras de arte originales que tienen un impacto real en la vida social.

Ambos conceptos se denominan ciclos invisibles que deben continuar girando para la prosperidad de la nación.

Invisible Cycle no se detiene en el concepto, pero ofrece pasos concretos para fomentar el crecimiento económico nacional a través de cuatro etapas estratégicas, cubriendo la creación que involucra académicos, industria y artistas. Protección, responsabilidad del gobierno a través de las regulaciones. Marketing, papel importante en el sector empresarial y las empresas estatales. Ventas, aceptación pública que luego abre un nuevo ciclo de creación.