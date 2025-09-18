Candidatos para el Jefe de la Oficina de OJK, el Ministro del Interior, reveló la dinámica del liderazgo burocrático y tecnocrático

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian explicó que en una organización hay dos tipos de estilos de liderazgo, a saber burocrático Y tecnocrático. El liderazgo burocrático enfatiza una estructura prominente de la jerarquía, tanto en base a las regulaciones, la autoridad y las obligaciones de los titulares de posición. Mientras que el liderazgo tecnocrático prioriza la alta experiencia técnica y el uso efectivo de la tecnología.

En ese contexto, el Ministro del Interior consideró que los dos tenían ventajas y desventajas de cada uno. Detalló, generalmente los estilos de liderazgo burocrático se aplican a grandes organizaciones y tienen un amplio alcance. Mientras que los estilos tecnocráticos tienden a aplicarse a organizaciones con una escala más limitada, especialmente en el sector comercial.

«Ahora, ¿tenemos que ser totalmente tecnocráticos? Si mi opinión no lo es. Depende mucho de los desafíos. La situación existente, que enfrenta la organización», dijo el Ministro de Asuntos Interiores cuando fue orador invitado en el Programa de Información para el Programa de Información para el Jefe de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) para la 2da Generación de 2025 en el Fairmont Hotel, Jakarta, miércoles (9/17/2025).

El Ministro del Interior explicó, según sus observaciones, era bastante raro que las organizaciones implementen uno de estos estilos de liderazgo en su conjunto. Hizo hincapié en ambos estilos de liderazgo que se necesitan en la organización. Esto se debe a que el estilo burocrático es importante para garantizar que la organización cumpla con las reglas y la jerarquía, mientras que la tecnocrática es necesaria para alentar el nacimiento de la innovación y las políticas efectivas.

Explicó que ahora el estilo de liderazgo tecnocrático tiende a enfrentar desafíos de vez en cuando. Esto, dijo el Ministro del Interior, fue explicado por Alvin Toffler en su libro la tercera ola que dividió las olas de la revolución humana en tres etapas, a saber, la agricultura, la revolución industrial y la tecnología de la información.

«El 80 Toffler ha predicho la tecnología de la información que realizará cambios en la civilización humana, y nos sentimos ahora», dijo.

Además, dijo que la tecnología ha tenido un impacto extraordinario en el progreso de la humanidad. Esto se puede ver en los desarrollos en los campos de la comunicación, las finanzas, los servicios públicos. Estas condiciones dan como resultado la aparición de una transformación de servicio rápida, efectiva y eficiente.

En ese caso, el Ministro del Interior dio un ejemplo de que muchas regiones han adoptado los dos estilos de liderazgo, uno de los cuales estuvo marcado por el nacimiento de la política del Mall del Servicio Público (MPP). Se ha demostrado que el gobierno local (PEMDA) puede proporcionar servicios rápidos y efectivos, pero aún sigue una serie de jerarquía y reglas existentes. Por ejemplo, MPP en Badung Regency, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, a la ciudad de Makassar.

«Ahora, este es en realidad un modelo cambiante, que cambia, de un estilo burocrático a la tecnocracia. Ahora también hay muchos otros esfuerzos en los que se están trabajando el año pasado, a saber, también queremos hacer el gobierno electrónico», dijo.

También presente en el evento, vicepresidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mirza Adityaswara, funcionarios de OJK, así como profesor del Instituto de Políticas Públicas del Gobierno Nacional (IPDN) Muchlis Hamdi.