Candace Parker extiende el trato con TNT Sports

Candace Parker se queda en el juego en Warner Bros. Discovery’s TNT Sportsa pesar de que el campo de juego está cambiando.

Parker originalmente se unió al outlet de Warner Sports en 2019 como analista y comentarista de la NBA que también trabajó durante la cobertura de la compañía del NCAA Torneo de baloncesto masculino. Bajo un nuevo acuerdo, sin embargo, girará para centrarse en un conjunto más amplio de propiedades. Continuará como analista de estudio para el Campeonato de la NCAA, transmitido conjuntamente con CBS, y también funcionará como analista principal para las temporadas inaugurales de TNT de Big East y Big 12 Basketball. Parker continúa como analista de estudio principal para La cobertura de TNT de la liga de baloncesto femenino inigualabley como colaborador de informes de blanqueador.

Debido a que ha sido parte de la cobertura de TNT durante varios años, «se ha convertido en una familia», dice Parker durante una entrevista reciente. Y llegar a prestar información sobre el baloncesto universitario y Sin rivalidadElla agrega: «Es la mejor de ambos mundos».

Mantener a Parker en la lista es un golpe de estado para la compañía, y no solo porque las transmisiones de inigualables ganaron tracción en la primera temporada de la liga. Con Derechos de la NBA que dejan a Warner después de décadas Para un nuevo uso bajo el video principal de Amazon y NBCUniversal, los analistas y los expertos de Play by Play han tenido una gran demanda. De hecho, Parker ha asumido tareas de la NBA para el primero.

Parker es una figura singular en el mundo de los deportes. Lideró la Universidad de Tennessee a campeonatos consecutivos de la NCAA en 2007 y 2008, luego se unió a Los Angeles Sparks. Ella ganó los honores de MVP y Novato del Año en la misma temporada, y llevó al equipo a un campeonato de la WNBA en 2016, 2021 y 2023. Fue elegida para siete equipos All-Star durante su carrera, y ayudó al equipo de Medallas de Oro de Baloncesto Femenino de EE. UU. En los Juegos Olímpicos 2008 y 2012. Ella es parte del Grupo de Propiedad Angel City FC del NWSL.

Ella dice que está ansiosa por desarrollar nuevas habilidades en el mundo de los pasos deportivos. «Me encantaría continuar tratando de expandirse en el anfitrión. Realmente disfruto ese desafío», dice Parker, quien señala que está «realmente impresionada» con el trabajo que Michael Strahan ha hecho.

Los fanáticos la conocen por apariciones en «The NBA on TNT» y otro análisis, pero si les gusta los deportes universitarios, verán más de Parker muy pronto.