Canciones de ‘KPop Demon Hunters’ prohibidas en una escuela de Inglaterra

Actualmente hay una escuela religiosa en Inglaterra. haciendo titulares por prohibir a sus estudiantes cantar las canciones originales de netflixEl éxito de taquilla animado “Cazadores de demonios KPop.” Como reportado por la BBCA la escuela le preocupaba que ciertas letras de canciones no estuvieran en consonancia con su “ética cristiana”.

«La escuela infantil Lilliput Church of England en Poole, Dorset, envió un mensaje a los padres el viernes diciendo que algunos miembros de la comunidad están ‘profundamente incómodos’ con las referencias a los demonios», dijo el BBC escribió. “Dijo que esto se debía a que ‘los asocian con fuerzas espirituales opuestas a Dios y la bondad’. En una actualización del lunes, el director interino Lloyd Allington dijo que desde entonces había recibido comentarios de los padres, destacando los mensajes positivos de las canciones, pero dijo que la escuela buscaba apoyar a aquellos que encontraban los temas ‘desafiantes’”.

La escuela originalmente pidió a los estudiantes “que no cantaran estas canciones en la escuela por respeto a aquellos que consideran que los temas están en desacuerdo con su fe”, pero pronto encontró reacciones negativas por parte de algunos padres. Un padre le dijo a la BBC: «Pensé que era ridículo. A mi hija le gusta mucho el K-pop y a ella y a todos sus amiguitos les encanta».

Otros padres notificaron a la escuela que las canciones populares de “KPop Demon Hunters”, como el gran éxito “Golden”, nominado al Grammy, tenían efectos positivos en sus hijos, como enseñarles a trabajar en equipo.

«Si bien respetamos plenamente su derecho a tomar decisiones sobre el contenido con el que interactúa su hijo en casa, también queremos ser conscientes de la diversidad de creencias dentro de nuestra comunidad escolar», respondió el director Lloyd Allington. «Para algunos cristianos, las referencias a los demonios pueden resultar profundamente incómodas porque los asocian con fuerzas espirituales opuestas a Dios y la bondad. No estamos pidiendo a los padres que les digan a sus hijos que hay algo malo en disfrutar la película o sus canciones si se alinean con sus propios puntos de vista y creencias. Nuestro papel será simplemente ayudar a los niños a comprender que algunos de sus compañeros pueden tener puntos de vista diferentes y explorar cómo podemos respetar y apoyar a esos compañeros en la defensa de su fe».

“KPop Demon Hunters” debutó en junio en Netflix y se ha convertido en la película más vista de todos los tiempos con más de 325 millones de visitas y contando. Tres de sus canciones originales – “Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop” – fueron pilares en la lista Hot 100 de Billboard durante semanas, con “Golden” encabezando las listas y obteniendo una nominación al Grammy como canción del año.

Variedad informado a principios de este mes que Netflix y Sony han cerrado un acuerdo para una secuela de “KPop Demon Hunters”, con planes de estrenar la película en 2029. La codirectora de la franquicia Maggie Kang, quien dirigió la película con Chris Appelhans, había expresado durante mucho tiempo su deseo de una secuela.

«Hemos preparado muchas cosas para una posible historia de fondo» Kang dijo Variedad en julio. «Obviamente, hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y áreas que no se exploran. Tuvimos que hacerlo porque hay una cantidad limitada de películas que se pueden contar en 85 minutos».