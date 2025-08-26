Canciones de DM a amigos, bloquear usuarios

Spotify te permite deslizarlo en los DM de otros usuarios, justo dentro de su aplicación.

Los usuarios del servicio de transmisión han podido compartir canciones, podcasts y audiolibros a través de otras aplicaciones de mensajería y redes sociales. Ahora Spotify está agregando una forma de difundir recomendaciones de boca en boca dentro de su propia aplicación con mensajes, una función de DM de uno a uno que se lanza esta semana para usuarios de 16 años o más en mercados seleccionados en dispositivos móviles.

Según Spotify, «los usuarios nos han dicho que quieren un espacio dedicado dentro de la aplicación para compartir su próxima canción, podcast o audiolibro favorito con amigos y familiares, y una manera fácil de realizar un seguimiento de las recomendaciones». La compañía dice que el objetivo es «dar a los usuarios lo que quieren y hacer que esos momentos de conexión sean más perfectos y simplificados en la aplicación Spotify».

Dice Spotify: «[W]Está emocionado de continuar ofreciendo más formas de generar publicidad para el contenido de Spotify que ama «.

Por supuesto, no está claro cuántos usuarios de Spotify realmente aprovecharán los mensajes. Pero el streamer está apostando a los DM nativos dar como resultado un mayor compromiso con la plataforma. Spotify señala que los usuarios «deben continuar compartiendo contenido de Spotify directamente a través de sus plataformas favoritas» como Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat y Tiktok: «Los mensajes en Spotify están diseñados para complementar estas integraciones, no reemplazarlas».

Con la función de mensajes, los usuarios pueden compartir contenido de Spotify e iniciar un mensaje en la aplicación con las personas con las que han interactuado antes a través de Spotify. Los usuarios verán a las personas sugeridas que envían mensajes basados ​​en aquellos que se han unido a sus mermeladas, mezclas y listas de reproducción de colaboración, así como otras que comparten un plan familiar o de dúo con ellos.

Al igual que con otras plataformas de mensajería, los usuarios de Spotify tienen la opción de aceptar o rechazar las solicitudes de mensajes, e incluso impedir que las cuentas específicas las dan. La compañía señala: «Los términos de uso de Spotify y las reglas de la plataforma contra el contenido ilegal y dañino aún se aplican a los mensajes, por lo que si algo no se siente bien, puede informar fácilmente ese contenido o cuenta». La compañía dice que utilizará «tecnología de detección proactiva para escanear mensajes para cierto contenido ilegal y dañino, y nuestros moderadores revisarán el contenido informado». Además, los mensajes en Spotify utilizan el «cifrado estándar de la industria» para los datos tanto en tránsito como en reposo.

Para usar la función Mensajes de Spotify, al escuchar una canción, podcast o audiolibro en la vista «Now Playing», toque el icono compartido, seleccione un amigo y presione «Enviar». Una vez que el destinatario acepta una solicitud de mensaje, puede reaccionar con emoji o texto. Puede acceder a mensajes yendo a su foto de perfil en la esquina superior izquierda de la aplicación Spotify.