Los proponentes de MAGA se apresuraron a golpear un fragmento de una nueva canción anti-hielo aparentemente que Zach Bryan Publicado en línea el viernes, con el Departamento de Seguridad Nacional comentando que la superestrella del país debería «quedarse»Pink Skies ‘”que hace referencia a su canción 2024 Con letras sobre el orgullo de la ciudad natal.

El fragmento de la canción, que Bryan, un veterano de la Marina de los EE. UU., Publicó con el comentario «The Fading of the Red White and Blue», incluye la letra:

«Escuché que llegaron a los policías, los engreídos engreídos, ¿no?/ Y el hielo va a romper por tu puerta/ tratar de construir una casa, no hay facturas, bueno, tengo un teléfono/ los niños están asustados y todos solo».

Si bien es posible que el contexto de la letra no esté completo, y Bryan podría estar citando algo que un personaje en la canción dice en lugar de hacer una declaración que refleje sus propios puntos de vista, su elección de la letra para destacar probablemente no sea accidental.

Maga se lanzó rápidamente en línea, como se citó ampliamente en The Daily Beast, y cuando TMZ le pidió que TMZ, del Departamento de Seguridad Nacional, Secretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, según los informes, Bryan debería «quedarse con ‘cielos rosados'».

El fragmento de la canción también incluye referencias a «Middle Fingers Rising» y la leyenda de Bryan, «El desvanecimiento del blanco rojo y el azul».

A Video de Bryan interpretando una versión anterior de la canción que contiene el mismo segmento se puede encontrar en línea; La versión que publicó Bryan parece ser un arreglo más completo.

Bryan ha sido fotografiado con el presidente Trump en el pasado, y después del intento de asesinato del otoño pasado publicó un video en el que limitó el video pro-Trump después del intento de asesinato: «¡No apoyo a Trump o Biden, pero el hombre recibió un disparo en el oído, la cabeza, como quieran llamarlo. Y luego: ¡PISO en el aire! Eso está enfermo, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡lo Se ha enredado en línea con otros cantantes, incluido Gavin Adcock, y Incluso colaboradores pasados sobre asuntos no políticos.

Entre los muchos comentaristas pro-Maga que se acumulaban, el más cómico era de una autodescrita como «Catturd», que publicó con inexactitud salvaje de que la canción era una «granja desesperada» de Bryan, cuyo «no compuesto está en el baño».

Bryan ha vendido el equivalente de 30 millones de unidades solo en los EE. UU., Según el RIAA, y ha acumulado más de 16 mil millones de transmisiones de Spotify, y estableció un récord para el concierto con boleto más grande en la historia de los Estados Unidos el mes pasado, atrayendo a más de 112,000 fanáticos al estadio de Michigan.