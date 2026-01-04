Cancillería debe oponerse a acciones de Estados Unidos contra presidente venezolano

Jacarta – Miembro Comisión I de la RPD RI, General de División TNI (retirado) TB Hasanuddin abre tu voz sobre el arresto presidente de venezuelaNicolás Maduro y su esposa, quienes fueron detenidos en un operativo militar el sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: ¿Por qué Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela?



Dijo que el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Kemlu) debe oponerse a la acción. Estados Unidos de América que violan arbitrariamente la soberanía de otros países.

«La base de la postura de Indonesia es muy clara y firme, es decir, apoyar la independencia de cada nación y rechazar las violaciones de la soberanía, como lo exige la Constitución de 1945», dijo TB Hasanuddin en su declaración del lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Las exportaciones de petróleo de Venezuela paralizadas tras el ataque de EE.UU.



Indonesia, a través de su representante permanente ante las Naciones Unidas (ONU), debe ser proactiva para alentar la resolución de estas acciones unilaterales a través de los pasillos del derecho internacional y los mecanismos oficiales de la ONU.

«Indonesia debe participar en el mantenimiento de la reputación de la ONU como institución internacional capaz de resolver conflictos globales de manera civilizada, justa y basada en la ley. Esta es una manifestación real de la política exterior libre y activa que siempre hemos defendido», dijo.

Lea también: Trump dice que Estados Unidos no planea operaciones militares en Cuba después de Venezuela



Anteriormente, el presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Trump también dijo que su partido administraría las refinerías de petróleo de Venezuela después del arresto. Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.



Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

Afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa, luego de una importante operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.

Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.

Trump cree que la industria petrolera de Venezuela ha experimentado durante mucho tiempo fallas de gestión. Dijo que las compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para mejorar las instalaciones de producción y distribución, así como para reactivar el sector energético del país. Trump afirma que este paso resultará en beneficios para el pueblo venezolano y para Estados Unidos.