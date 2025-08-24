Cancelar para ser examinado, Ilham Habibie solicitó reprogramar en el KPK sobre el caso BJB

Yakarta, Viva -El tercer presidente del Presidente de la República de Indonesia BJ Habibie, así como el ex West Java Cawagub 2024-2029, Ilham Akbar Habibie, canceló un examen en la Comisión de Eradicación Corrupción (KPK), Viernes 22 de agosto de 2025.

En realidad, Ilham fue llamado a ser interrogado como testigo en el supuesto caso de corrupción del margen de margen de margen de margen de West Java Bank (BJB) que se estimó que era perjudicial para el estado de hasta Rp222 mil millones. Sin embargo, pidió reprogramar porque no pudo asistir.

«Le preocupaba, hay otras actividades que se han rastreado», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

Aun así, la institución interreligiosa aseguró que la inspección de Ilham aún se llevara a cabo. Es solo que el nuevo horario no se ha determinado. Mientras tanto, la celebridad y modelo de Lisa Mariana llenó la llamada del KPK. Vino con su abogado y fue examinado relacionado con el presunto flujo de fondos para el caso BJB.

«LM se examina en relación con las corrientes de dinero en el caso BJB», dijo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como sigue, a saber, el director del presidente Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) y Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como jefe de la División de Secretario Corporativo BJB BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.