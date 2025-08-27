Cancelar el partido contra el equipo nacional indonesio, Kuwait incluso luchó contra Siria

VIVA – Kuwait canceló repentinamente Equipo nacional Indonesia en la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Irónicamente, en realidad están programados contra Siria. Pssi También planea llevar este tema a AFC.

Leer también: Reconocimiento Thom Haye después de unirse oficialmente a Persib



Presidente de PSSI, Erick thohirenfatizó que Kuwait no mantuvo el acuerdo que se había hecho con Indonesia.

«Sí, los amigos de los medios lo ven acaban de anunciar Kuwait contra Siria. Sí, no podemos hacer nada, ¿por supuesto? Si en blanco y negro, de esta manera [kesepakatan]»Sí, ya tenemos aprobación», dijo Erick en la exposición fotográfica 90 ‘& Beyond en Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Oficial, Thom Haye se une a Persib Bandung



«Así que también informaremos a AFC», agregó.

La renuncia de Kuwait hizo que PSSI se moviera rápidamente para encontrar un oponente de reemplazo. Taipei chino ciertamente está listo para desafiar Equipo nacional indonesio El 5 de septiembre de 2025 en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

Leer también: Oficialmente, Taipei chino reemplazó a Kuwait en lugar del equipo nacional indonesio en la jornada de la FIFA



Con respecto a los cambios en los oponentes, Erick también destacó el boleto. Se aseguró de que la audiencia que había comprado boletos todavía obtuviera sus derechos.

«También he confirmado a PSSI, todos los boletos que se han comprado para el partido, por supuesto, los oponentes de Kuwait, son reembolsables. Por favor, si desea que lo devuelvan», dijo Erick.

Pero Erick también dio otras opciones. «Pero si quieres lo que quieres ir o qué, también preguntaré por PSSI, GSI, hay una compensación que todavía quiere mantener los boletos. Porque tenemos que respetar a los seguidores que ya tienen un compromiso con el equipo nacional».