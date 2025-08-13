Cancelar casado, esta es la causa de la muerte del antiguo amante de Marshanda

VIVA – actriz Marshanda Volviendo a una conversación pública después de revelar la triste historia que se convirtió en uno de los puntos más bajos de su vida. A través del video subido en su canal personal de YouTube, esta mujer de 36 años compartió la amarga experiencia de perder a su ex lover morir Trágicamente a principios de 2023. Esta historia no solo sacudió el corazón de Marshanda, sino que también atrajo la atención pública porque su relación seria casi terminó en el matrimonio.

Marshanda dijo que su historia de amor que comenzó en 2022 tuvo lugar con pleno compromiso, pero que deliberadamente se mantuvo en secreto del centro de atención pública.

«Estaba teniendo una relación seria en ese momento en 2022, y eso no se hizo público porque este hombre era una persona muy privada, no le gustaba en el centro de atención», explicó Marshanda, citado el jueves 14 de agosto de 2025.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, incluso estaba dispuesto a abandonar su país y establecido en Yakarta para estar cerca de Marshanda. También se ha discutido el plan de boda, incluida la intención del amante de comprometerse y convertirse en un converso.

«Ya le dijo a mi madre que se casaría conmigo», dijo Marshanda.

Sin embargo, el destino dijo de manera diferente. El amante de Marshanda murió repentinamente después de caer del balcón de su departamento en el piso 26 al piso 10. Este trágico evento inicialmente causó especulación, incluido el supuesto suicidio de la familia.

«En la mañana a las 2 en punto, estamos buscando el KTP, la billetera no está en su bolsillo, no sabemos de qué habitación se cae de la habitación, así que no lo sabemos en absoluto», dijo Marshanda.

Después de una autopsia, finalmente se reveló la causa de la muerte, es decir, el ataque corazón que se convirtió en el factor principal antes del trágico evento.

Esta pérdida dejó una herida profunda para la actriz conocida a través de esta telenovela. Marshanda afirmó haberse cerrado del público durante los últimos dos años, sintió que su expresión ya no era valiosa.

«Durante los últimos dos años sentí que mi expresión no valía nada. Tal vez fue parte del proceso de duelo», dijo Marshanda.

Inicialmente, tenía la intención de mantener esta historia en secreto para la vida. Sin embargo, después de reflexionar, decidió compartir su experiencia porque se dio cuenta de que muchas personas podrían haber experimentado la misma pérdida.

«Así que la historia es que al principio no quería abrir este asunto hasta que muriera. Pero luego pensé que mucho resultó ser la persona en mi posición que quedó muerta», concluyó.