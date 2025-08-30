Cancelar a China, Prabowo eligió la situación en el país

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto canceló un viaje a Porcelana A principios de septiembre de 2025. El Prabowo estaba programado para asistir a una reunión con el presidente chino Xi Jinping, y fue testigo del desfile militar armado chino en Beijing el 3 de septiembre.

Esta decisión se tomó con una serie de consideraciones maduras relacionadas. dinámica Eso ocurre en el país.



Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Por lo tanto, el señor presidente Prabowo Subianto con humildad y disculpándose con gobierno China, decidió no poder asistir a una invitación del gobierno chino «, dijo el Ministro de Estado Praseteto Hadi en su declaración de video, citado el domingo 31 de agosto de 2025.

Explicó que el presidente Prabowo prefiere monitorear la dinámica que están sucediendo en el país.

«Por supuesto, debido a la dinámica en el país, el presidente quiere continuar monitoreando directamente. También quiere continuar monitoreando directamente», dijo Praseteto.

El portavoz de Prabowo también dijo que el jefe de estado quería liderar y encontrar la mejor solución para el pueblo indonesio.

«Entonces también quiere liderar directamente y buscar los mejores asentamientos», dijo nuevamente.



Además, según Praseteto, Prabowo como presidente de la República de Indonesia recibió una serie de invitaciones de varios partidos. Uno de ellos, Prabowo fue invitado a asistir a la sesión anual de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.

«En septiembre hubo varias invitaciones de varias partes que invitaron al presidente Prabowo Subianto, una de las cuales fue una invitación para que él asistiera a la sesión anual de la ONU en Nueva York», dijo.

«Este hizo una de las consideraciones para él al decidir si cumplió o no la invitación del gobierno chino», agregó.