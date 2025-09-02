Cancelar a Brest debido a una falla de la prueba médica, el destino de Mees Hilgers en la encrucijada

Francia, Viva – La transferencia del mercado de transferencia ocurrió nuevamente. Plan de movimiento del defensor Equipo nacional indonesio, Mees Hilgers De FC Twente a la Ligue 1 Club, EnchufarFundado oficialmente en los últimos segundos. De hecho, los dos clubes han llegado a un acuerdo.

Informes de VI y De Telegraaf, esta falla se debe a un tiempo demasiado ajustado con la transferencia del mercado de transferencias. Hilgers no tuvo tiempo para someterse a una prueba médica exhaustiva en Francia, que se convirtió en un procedimiento obligatorio antes de inaugurar la transferencia.

El futuro de Hilgers cuelga

Ahora Hilgers ciertamente permanece en el uniforme FC Twente, a pesar de que su futuro en el Eredivisie Club aún no está completamente claro. Se predice que la posibilidad de jugar se reducirá, por lo que la opción de irse puede considerarse nuevamente.

Algunas ligas europeas como la Premier League, la Serie A, Bundesliga, Laliga y la Liga Portuguesa han cerrado la ventana de transferencia. Sin embargo, todavía hay oportunidades en otras ligas cuyo mercado de transferencia no se ha cerrado, como los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Grecia, a Arabia Saudita.

¿Se quedará Hilgers en Twente? ¿O incluso elegir encontrar nuevos desafíos en otras ligas? El público ahora está esperando el siguiente paso de este defensor sangrado indonesio.