Cancela reunión con Putin, Trump se frustra y nunca obtiene resultados

Washington, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (COMO) donald Triunfo cancelar planes reunión alto nivel con sus compañeros de RusiaVladímir Putin. Según Trump, su reunión con el presidente ruso no era apropiada en la situación actual.

Lea también: Espada china llamada metal de tierras raras



«Cancelamos la reunión con el presidente Putin, no me pareció bien», dijo Trump el miércoles 22 de octubre de 2025 a los periodistas en la Casa Blanca, acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump cree que su reunión con Putin no puede tener lugar porque no se ha llegado a ningún acuerdo. Pero insinuó una futura reunión.

Lea también: Las acciones asiáticas caen, los inversores están preocupados por el calentamiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China



«Sentí que no íbamos a llegar al punto que necesitábamos. Así que lo cancelé, pero lo haremos en el futuro», dijo.



El presidente ruso Vladimir Putin con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska

Lea también: La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores Sugiono a la invitación de Trump a los países aliados para atacar a Hamás



Trump también expresó su frustración por la falta de avances en las negociaciones.

«Si soy honesto, lo único que puedo decir es que cada vez que hablo con Vladimir tengo una buena conversación, pero después de eso no hay progreso. Es realmente infructuoso», dijo.

Sanciones a compañías petroleras rusas

Los comentarios de Trump se produjeron justo después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, citando la falta de compromiso serio de Moscú con el proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

Cuando se le preguntó por qué estaba aumentando las sanciones a Rusia en este momento, Trump respondió: «Siento que es hora. Hemos esperado bastante».

Calificó las sanciones como “muy grandes”.

«Esperamos que estas sanciones no duren mucho. Esperamos que la guerra termine», añadió Trump.

La segunda reunión de Trump y Putin estaba programada originalmente para la capital húngara, Budapest, en base a las discusiones entre representantes de los dos países que se preparaban para su segunda reunión, siendo el lugar elegido Budapest.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron conversaciones “constructivas” sobre “medidas concretas que pueden tomarse para implementar los entendimientos alcanzados” durante una llamada telefónica entre Putin y Trump la semana pasada.