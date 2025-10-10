Canarias construye efectos visuales, combinando tecnología, talento e incentivos fiscales

En 2009, el Canarias El Parlamento designó el sector audiovisual como industria estratégica. 15 años después, la región ha pasado de ser un destino de “turismo cinematográfico” a uno de los centros de efectos visuales y producción virtual de más rápido crecimiento en Europa.

Respaldado por la devolución de impuestos del 50% de las islas y la tasa corporativa del 4% bajo las dispensas de la Zona Especial Canaria (ZEC), el sector ha pasado del trabajo de servicios a capacidades de ciclo completo, una transición que está comenzando a remodelar la forma en que las producciones internacionales planifican la pre y postproducción en la región.

“El turismo sigue siendo la columna vertebral de nuestra economía, pero es volátil”, dijo Pablo Hernández, presidente de la ZEC. “Nuestro enfoque fue diversificar; primero acción en vivo, luego animación y ahora efectos visuales. Cada capa añade nueva capacidad técnica y estabilidad”.

Una nueva capa industrial

Hernández atribuye la evolución directamente al boom de la animación. “Algunos artistas compartían habilidades entre la animación y los VFX”, explicó. «Esa superposición, además de la creciente educación técnica, creó las condiciones para que los VFX despegaran».

Entre los primeros pioneros se encontraba Flaming Frames, fundada por Ignacio Caicoya, quien originalmente llegó para abrir una sucursal de la potencia española El Ranchito. “Me enamoré de las Islas”, dijo Caicoya Variedad. «Comenzamos poco a poco, literalmente desde mi cocina, y crecimos de forma natural, un proyecto a la vez».

El avance de Flaming Frames llegó con “ciervos« rodada en Tenerife, seguida del espectáculo de Anthony Horovitz “9 Bodies in a Mexican Morgue”, para Eleventh Hour Films. “Ese nos empujó”, dijo Caicoya. «Manejamos todo el proceso 3D (accidente aéreo, entornos, explosiones) y demostramos que podíamos realizar trabajos complejos completamente internamente».

Actualmente operan alrededor de una docena de estudios de efectos visuales en Tenerife y Gran Canaria, incluidos 22Dogs, Orca Pictures y la polaca Platige Image, que recientemente estableció un equipo en las islas para dar servicio a una importante producción de Hollywood. Hernández señala que ahora hay siete empresas registradas en la ZEC, que se benefician de impuestos corporativos reducidos y acceso a los generosos reembolsos de las islas.

La infraestructura se está poniendo al día, como la LED

Si los VFX alguna vez siguieron las producciones fuera de las islas, eso ahora puede estar a punto de cambiar. En Gran Canaria, la inversión pública ha creado uno de los escenarios con mayor volumen de LED de Europa, añadiendo una nueva capa de capacidad para efectos visuales en la cámara.

Construida en sólo 18 meses y financiada a través del programa de centro audiovisual nacional de España, la instalación representa la apuesta del gobierno de la isla para cerrar el círculo entre acción en vivo, VFX, pre y post. “No queríamos sólo escenarios sonoros”, dijo Nuria Guinnot, coordinadora de la Gran Canaria Film Commission. «Queríamos infraestructura digital de alta gama, LED, mocap y laboratorios digitales que permitieran a las producciones hacer todo aquí».

Su colega Miguel García, que supervisó la construcción técnica y gestiona el proyecto de las instalaciones, añadió: «Nos comparamos con los mayores volúmenes de Alemania y el Reino Unido. El resultado es una pared curva de 8 metros de alto y 40 metros de ancho, dos techos móviles y la misma calidad de procesamiento LED utilizada en elementos de primer nivel».

El primer rodaje importante, “La Bestia”, dirigido por Renny Harlin y protagonizado por Samuel L. Jackson, puso a prueba el sistema a finales del año pasado. “Esto ha demostrado que podemos albergar producciones internacionales de muy alto nivel”, afirmó Guinnot. «El siguiente paso es garantizar que las empresas y los equipos locales crezcan junto con él».

Ese equilibrio público-privado es deliberado. “No queremos sustituir a las empresas de servicios locales”, explicó García. «Nuestro papel es construir lo que las pequeñas empresas no pueden -la infraestructura de alto capital- y luego dejarles administrarla y aprender de cada producción».

Maria Rua Aguete, jefa de medios y entretenimiento de Omdia, considera cada vez más atractiva la combinación de incentivos, costos competitivos y capacidad técnica en expansión de la región. «Las producciones están eligiendo Canarias no sólo por sus ubicaciones sino por su creciente sofisticación técnica y una fuerza laboral calificada que puede ofrecer un trabajo de alta calidad en un mercado más mesurado», dijo a Variety.

«Lo que resulta convincente es la combinación de arte digital de vanguardia con los diversos paisajes naturales de las islas: es una fórmula para contenido visualmente distintivo que se destaca en un mercado cada vez más concurrido», añadió.

Un enfoque comunitario

La escala compacta de la isla ha fomentado la colaboración continua entre empresas. «Aquí hay un fuerte sentido de comunidad», dice Caicoya. «Ayudamos a otros estudios cuando cambian las cargas de trabajo; es saludable. La industria aún es lo suficientemente pequeña como para que todos se conozcan».

Esa cultura se extiende a la formación. Las escuelas técnicas locales ahora incluyen VFX en colegios profesionales como CIFP César Manrique con módulos impartidos por empresas como la Escuela Voxel de España y han comenzado a ofrecer programas prácticos de producción virtual y artes digitales cofinanciados por los consejos insulares.

“Tomamos pasantes de estos cursos y los capacitamos en proyectos reales”, dijo Caicoya. «Es más difícil encontrar gente de alto nivel, pero poco a poco estamos construyendo una base de artistas que pueden crecer dentro de los estudios».

Tecnología en el horizonte

Más allá de la infraestructura, las Islas Canarias son ahora el hogar de nuevas empresas que traspasan los límites de la ciencia de la imagen y la producción virtual. Destaca Volinga AI, una spin-off del Centro de Investigación Arquimea con sede en Tenerife que une la investigación científica y la tecnología del entretenimiento. Su software transforma ubicaciones del mundo real en entornos fotorrealistas 3D utilizando técnicas avanzadas de salpicaduras gaussianas.

«La misión de Volinga es desbloquear la creatividad eliminando barreras técnicas», afirma la empresa. Sus herramientas, ya utilizadas por estudios como Paramount Pictures, Netflix y Amazon, permiten a las producciones recrear entornos reales mucho más rápido y a una fracción del costo de muchas de las alternativas. Un ejemplo reciente: 555 Studios de Brasil redujeron el tiempo de construcción de su entorno virtual a más de la mitad después de adoptar la suite de Volinga.

Otra empresa, Wooptix, con un importante respaldo, que ha recaudado más de 10 millones de euros (11,7 millones de dólares) en una ronda Serie C liderada por Samsung Venture Investment, con el apoyo de Intel Capital, SETT y otros, ha desarrollado imágenes de fase de frente de onda eficaces. La tecnología captura no sólo cuánta luz llega como lo haría una cámara estándar, sino también cómo se ha cambiado el frente de onda, esencialmente un mapa 3D del campo de luz. Hay entusiasmo sobre su aplicación para producciones. Los orígenes de estas empresas en la investigación resaltan una tendencia más amplia que Hernández ve emergente: «Canarias están fusionando tecnología y cine de una manera que pocas regiones pueden hacerlo; donde la innovación científica alimenta directamente a la industria cinematográfica».

Del incentivo a la innovación

A pesar de toda la inversión y el optimismo, persisten desafíos. Caicoya señala que los efectos visuales todavía se encuentran por debajo del umbral de gasto mínimo más alto de España para poder recibir devoluciones de impuestos, a diferencia de la animación y la postproducción. «Eso hace que sea más difícil atraer proyectos basados ​​únicamente en VFX», dijo. «Pero la conciencia está mejorando, los productores están empezando a darse cuenta de que pueden terminar secuencias enteras aquí».

El mayor activo de la región puede ser simplemente el tiempo. “Pasamos de ser un puñado de personas a una red de estudios y ahora a una infraestructura completa”, dijo Hernández. «Lo que es único es que todo está sucediendo casi al mismo tiempo: la capacitación, la tecnología y la capacidad de producción evolucionan juntas».

Guinnot ve una misión más amplia. «Queremos democratizar el acceso a la producción virtual», afirma. «No deberías tener que ir a Los Ángeles o Londres para aprender estas herramientas. Queremos que la próxima generación, ya sean de aquí o del extranjero, vea las Islas Canarias como parte del futuro del cine».