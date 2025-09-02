Canal+ entra en conversaciones exclusivas para comprar una participación en el estudio francés UGC

Canal+ Group ha celebrado negociaciones exclusivas para comprar una participación del 34 por ciento en UGCEl estudio de cine con sede en París que opera una de las principales cadenas de cine de Francia.

Tras la adquisición de la participación minoritaria, Canal+ tendría la opción de tomar el control total de UGC a partir de 2028.

UGC, que también comprende una vasta biblioteca y una piscina de talentos, cuenta con una cadena de cine de 55 teatros, incluidos 48 en Francia y 7 lugares en Bélgica que son principalmente multiplexes. Uno de sus teatros, UGC Ciné Cité Les Hales en París, se considera el cine más visitado del mundo, según Canal+.

La biblioteca de películas de UGC incluye en su mayoría comedias convencionales, como «bodas malas en serie» (en la foto), así como películas como «Amelie» y «HPI» de Jean-Pierre Jeunet, la serie exitosa que ABC se ha rehecho en «alto potencial».

Canal+ Group, que tiene más de 27 millones de suscriptores en 52 países, tiene operaciones teatrales directas en territorios clave, incluidos Francia, Alemania, el Reino Unido y Australia/Nueva Zelanda, entre otros. La compañía produce y distribuye alrededor de 200 películas a nivel mundial y está detrás de las franquicias exitosas globales como «Paddington» y «Bridget Jones».

En un comunicado, el CEO de Canal+, Maxime Saada, dijo que «el crecimiento de Studiocanal, dirigido por Anna Marsh, es una prioridad para el grupo Canal+, y combinar nuestro negocio con UGC nos permitiría acelerar este desarrollo».

«Esta transacción demuestra el compromiso del grupo con el cine y la exhibición teatral, que juegan un papel vital en la exhibición y la mejora del valor de las películas», Saada, señalando que «Canal+ ha, desde su creación en 1984, el socio número uno y el defensor de los franceses y europeos. UGC ha creado una red notable de Theaters, una biblioteca excepcional de contenido de contenido destacado». «.». «.». »

En otra parte de Europa, Canal+ también tiene apuestas en Multichoice, el grupo de televisión de pago líder en inglés y África de habla portuguesa; Viaplay, el streamer local de Scandinavia; y VIU, una gran plataforma VOD en el sur de Asia.

La firma del acuerdo con UGC estará sujeto, si corresponde, a «información y consulta de los organismos representativos de los empleados», dijo Canal+ en su comunicado.

Se cree que varias otras compañías, incluida la celebración del cofundador de Mediawan, Xavier Niel, estaban en la carrera para comprar UGC.