Canal+ enfrenta vientos en contra africanos con multichoice en Ghana

Canal+El futuro reino de televisión de pago africano ya podría comenzar a perder piezas antes de su Compra esperada de Multichoice en octubre está completo.

El regulador de comunicación de Ghana, la Autoridad Nacional de Comunicaciones (NCA), ha ordenado el cierre de Multichoice -El operador de televisión de pago más grande de África: en 30 días a partir de ahora, el 8 de septiembre, debido a la negativa del streamer a reducir su tasa de suscripción en un 30%.

Al igual que otros países de África occidental, Ghana ha estado en armas sobre el fuerte aumento de los cargos de suscripción para los servicios locales de televisión de pago, que es causada en parte por tasas de inflación rampantes y moneda débil en todo el continente.

En los últimos dos años, MultiChoice ha aumentado drásticamente las tarifas para su negocio tradicional de televisión de pago satelital en varios países africanos, como Nigeria y Kenia, así como Zambia, Ghana, Uganda y Namibia, entre otros.

En Ghana, el grupo de televisión de pago aumentó las tarifas de suscripción en un 15% en abril con poca notificación, lo que llevó al ministro de comunicaciones, Samuel George, a darle a MultiChoice un ultimátum para reducir su tasa en un 30% antes del 7 de agosto.

MultiChoice no obligó y, en cambio, se ofreció a mantener las tasas en los niveles existentes, lo que no fue una resolución lo suficientemente buena para el regulador local. Este último le dijo a MultiChoice en Ghana que tiene 30 días para «presentar sus puntos de vista, o proporcionar acciones correctivas, y presentar una declaración escrita de sus objeciones a la suspensión de la autorización».

Si el grupo de televisión de pago pierde su licencia en Ghana, existe el riesgo de que más gobiernos y reguladores africanos puedan seguir el ejemplo de Ghana y comenzar a tomar represalias contra MultiChoice. Si es así, la adquisición africana de Canal+, cuando pasa en octubre, podría valer menos de lo que está pagando.

MultiChoice contado Variedad teme «consecuencias terribles» si sus operaciones de Ghana deben cerrarse de repente dentro de un mes. Causará la pérdida de empleos de personal, instaladores, agentes y minoristas, dijo el director gerente de MultiChoise Ghana, Alex Okyere. El ejecutivo dijo que era «lamentable que el ministro de Ghana adoptara la postura para exigir un recorte de precio del 30% a pesar de nuestros endovoos en curso para interactuar con él con franqueza y de buena fe sobre este importante asunto».

Okyere argumentó que MultiChoice ha tratado de «mantener las tarifas de suscripción lo más bajas posible, a pesar del entorno competitivo y macroeconómico extremadamente desafiante en el que operamos». Como tal, «no es sostenible reducir las tarifas de la manera propuesta por el ministro», dijo.

Canal+ acaba de obtener la aprobación antimonopolio para su adquisición de multichoice. Algunas aprobaciones regulatorias aún esperan en Sudáfrica y se espera que se eliminen el 8 de octubre. La región tiene la legislación más evolucionada en el continente para limitar la propiedad extranjera y la participación de las licencias y empresas de medios locales.

En el llamado de presentación de sus inversores sobre sus últimos resultados de medio año, CEO Maxime para conseguir Dicho Canal+ hará cambios rápidos en las operaciones de MultiChoice para reforzar el negocio de televisión de televisión de pago.

«No esperaremos a principios del próximo año para cambiar una serie de cosas», dijo Saada. «Tenemos la intención de proporcionar beneficios a los consumidores de todas las geografías africanas tan pronto como el final del año, si cerramos cuando esperamos cerrar. Y lanzaremos un plan de sinergia tan pronto como tomemos el control», continuó.

Saada señaló que «a principios del próximo año, si todo va según lo planeado, ya habremos lanzado algunos planes para generar algo de sinergia».

Una pregunta inminente será el camino a seguir y planea con el showmax de empresa conjunta de streamer de multichoice y NBCUniversal.

Canal+ ya ejecuta ViaPlay y tiene su propio streamer Canal+ y es el segundo accionista más grande con el 37.2% del servicio de transmisión de video VIU que ya está disponible en Sudáfrica.