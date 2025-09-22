Canal+ completa la adquisición de sudafricana Pay TV MultiChoice

Canal+ Group, el gigante de los medios franceses detrás de «Paddington», ha completado su gestación de $ 2 mil millones en la compañía de televisión de pago sudafricana Multichoice y anunció su nueva junta.

La adquisición convierte al Canal+ el jugador dominante en el mercado de TV de pago de rápido crecimiento de África, donde Mulichoice opera en 50 países. También marca un paso monumental en la estrategia de Canal+.

La adquisición de MCG por Canal+ es la transacción más grande jamás realizada por Canal+, reforzando la ambición del nuevo grupo combinado de ser un importante jugador multimedia global.

«Hoy marca un importante paso adelante para Canal+, a medida que comenzamos a integrar Mulichoice para crear un grupo con una escala mejorada, alcance y creatividad», CEO de Canal+ Maxime para conseguir dijo en un comunicado.

«Nuestra empresa combinada es única, una verdadera potencia global de medios y entretenimiento, que atiende a más de 40 millones de suscriptores en cerca de 70 países», agregó. Además, señaló que «esta combinación aumenta nuestra capacidad de invertir en contenido creativo y deportivo en toda Europa, África y Asia», donde «podremos aprovechar el talento diverso que se encuentra en todo el grupo».

El equipo combinado atenderá a más de 40 millones de suscriptores en aproximadamente 70 países de África, Europa y Asia, con el apoyo de una fuerza laboral de aproximadamente 17,000 empleados, según el comunicado.

La Junta del Grupo de MultiChoice ahora comprende cuatro nuevos directores, incluido David Mignot como CEO y Nicolas Dandoy como director financiero. Saada se convertirá en el presidente, según el comunicado.

El CEO de MultiChoice Group saliente, Calvo Mawela, ha sido nombrado presidente de las operaciones africanas de Canal+, que incluyen MultiChoice. Mignot y Dandoy han sido nombrados CEO y CFO de Canal+ África.

Según el comunicado, el CFO de Multichoice saliente, Timothy Jacobs, continuará ocupando un puesto de alto nivel dentro del departamento de finanzas del grupo combinado, según el comunicado. En el primer trimestre del próximo año se proporcionará una actualización más detallada sobre la estrategia del grupo combinado.